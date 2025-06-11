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Екстренер «Динамо» поскаржився, що експерти недооцінили чемпіонат Росії з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Екстренер «Динамо» поскаржився, що експерти недооцінили чемпіонат Росії з футболу
Юрій Сьомін був головним тренером «Динамо» (Київ) у 2008-2009 та 2010-2012 роках

Сьомін вважає чемпіонат РФ з футболу одним з найсильніших у Європі

Колишній головний тренер київського «Динамо» росіянин Юрій Сьомін поскаржився, що експерти недооцінили чемпіонат Росії з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Раніше Opta Sports опублікував рейтинг найсильніших ліг світу. Список був складений за підсумками сезону на основі рівня команд, що виступають у чемпіонатах.

АПЛ посіла перше місце, чемпіонат країни-агресора ділить 23 місце з чемпіонатами Австрії та Швейцарії.

«Думаю, ми маємо вище бути, а не на 23-му місці. Це нас недооцінили! Ми в Європі на 6-7 місце претендуємо. Не знаю, чому нас так низько поставили. Усі критерії, якими визначається місце, дуже спірні. Я визначаю на основі того, що бачу: спостерігаю за іграми чемпіонатів, бачу, як відбувається функціонування ліги. Тому ми знаходимося відразу за п'ятіркою найсильніших ліг Європи», – сказав Сьомін.

Юрій Сьомін був головним тренером «Динамо» (Київ) у 2008-2009 та 2010-2012 роках. З «Динамо» він вигравав чемпіонат та суперкубок України. Наразі 78-річний Сьомін проживає у Росії.

ФІФА та УЄФА у 2022 році через російську агресію проти України на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою. Збірна Росії не змогла взяти участь у плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу-2022, пропустила чемпіонат Європи-2024 та два розіграші Ліги націй.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield.  Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше. На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко. Він і приніс Україні першу перемогу на турнірі після поразки від Канади (2:4) у попередньому матчі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись господарям змагань – команді Канади.

Раніше ми писали, що у межах навчально-тренувального збору в Іспанії перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України провела заключний товариський матч.

Теги: Юрій Сьомін НОВИНИ ФУТБОЛУ

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