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    Фани «Торонто» збирають кошти на вибачення перед зіркою «Голден Стейт»

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    Кевін Дюрант - Фани «Торонто» збирають кошти на вибачення перед зіркою «Голден Стейт»
    Кевін Дюрант
    Yahoo!Sports

    Уболівальники «Торонто» допоможуть оплатити лікування травмованого Кевіна Дюранта

    Уболівальник «Торонто» започаткували спеціальну благодійну кампанію, аби вибачитися перед травмованою зіркою «Голден Стейт» Кевіном Дюрантом.

    Фани канадців організували збір коштів на лікування Дюранта. На ранок середи в них було вже понад 2 000 доларів з необхідних 25 000.

    Також прихильники «Торонто» запустили спеціальний сайт, з якого йде перенаправлення на збір коштів на лікування Дюранта.

    У п’ятому матчі фінальної серії плей-оф НБА Дюрант пошкодив ахіл. Уболівальник «Торонто» вітали інцидент схвальними вигуками.

    Наразі рахунок у фінальній серії 3:2 на користь «Торонто».

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