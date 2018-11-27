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    Федерація баскетболу запевнила, що гра Україна - Словенія у Запоріжжі відбудеться

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    Федерація баскетболу запевнила, що гра Україна - Словенія у Запоріжжі відбудеться
    Фото: ФБУ

    За даними організації, введення воєнного стану не завадить організувати цю зустріч

    У понеділок, 26 листопада, Верховна Рада затвердила указ президента України Петра Порошенка про введення воєнного стану з 28 листопада.

    Запровадження воєнного стану було ухвалено в 10 областях, у тому числі у Запорізькій.

    Як нагадує офіційний сайт Федерації баскетболу України, саме у Запоріжжі відбудеться матч кваліфікації чоловічого Чемпіонату світу-2019, у межах якого збірна Україна прийматиме чемпіонів Європи – команду Словенії.

    Прес-служба організації виступила з офіційною заявою:

    «Заявляємо, що введення воєнного стану не вплине на проведення матчу. Федерація баскетболу України займається його організацію. Заборони на проведення спортивних заходів через введення воєнний стан немає», - зазначається у зверненні.

    Напередодні команда Євгена Мурзіна вже провела ранкове та вечірнє тренування у Запоріжжі.

    Нагадаємо, що у футбольній українській Прем'єр-лізі поки не знають, як бути з матчами у тих областях, де оголошено воєнний стан.

    Запоріжжя Верховна Рада чемпіонат світу Збірна України воєнний стан баскетбол
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