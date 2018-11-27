У Прем'єр-лізі поки не знають, як бути з матчами у тих областях, де оголошено воєнний стан



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Фото: ФК «Шахтар»

Представники УПЛ будуть звертатися у відповідні органи для роз'яснень

Верховна Рада ввела воєнний стан у 10 областях України. Серед регіонів, де він буде діяти, є чотири області, команди яких представлені в українській Прем’єр-лізі (УПЛ) – Харківська, Запорізька, Донецька й Одеська.

Указ президента про воєнний стан ніяк не регламентує питання проведення різних спортивних подій на території, де він діє.

Коментар з приводу цієї ситуації дав виконавчий директора УПЛ Євген Дикий.

«Будемо офіційно звертатися в усі органи, щоб отримати роз'яснення. Президент оголосив, що жодних свобод громадян обмежено не буде. Після того, як звернемося до органів та отримаємо відповіді, зможемо надати більш детальну інформацію», - заявив Дикий.

Термін воєнного стану – один місяць (до 26 грудня). За цей час в областях, де він діє, має відбутися чотири матчі УПЛ: «Шахтар» - «Олімпік» (Харків), «Зоря» - «Арсенал-Київ» (Запоріжжя), «Маріуполь» - «Шахтар» (Маріуполь), «Чорноморець» - «Ворскла» (Одеса).

Джерело: Sportarena.com