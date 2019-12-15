«Динамо» вимучило перемогу в заключному матчі року (відео)



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«Динамо» здобуло мінімальну перемогу в Чернігові Фейсбук

Кияни з мінімальною перевагою здолали на виїзді «Десну»

«Десна» (Чернігів) – «Динамо» (Київ) – 0:1

Гол: 0:1 – Циганков (25)

«Десна»: Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Імереков, Мостовий, Огиря, Конопля, Калитвинцев (Кузик, 87), Домбровський (Хльобас, 71), Картушов, Філіппов (Дегтярьов, 80). Тренер – Олександр Рябоконь.

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Попов (Кендзьора, 59), Шабанов, Миколенко, Буяльський (Шапаренко, 81), Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Соль (Де Пена, 67), Вербич. Тренер – Олексій Михайличенко.

Попередження: Огиря (9), Калитвинцев (40) -

Судді: Копієвський – Войтюк, Матяш, Козиряцький

15 грудня. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна

З початком поєдинку в Чернігові гості вимушені були стримувати досить наполегливі атаки господарів. Останнім однак не щастило отримати з цього суттєвий зиск.

Гості ж натомість у відповідь відкрили рахунок у середині тайму. Після заблокованого удару Вербича Циганков виявився найвправнішим на добиванні.

На початку другого тайму кияни намагалися закріпити перевагу. Однак м’яч вперто не йшов у ворота, мов у попередньому провальному поєдинку Ліги Європи проти «Лугано».

Натомість чернігівці під кінець зустрічі все сміливіше йшли вперед. У кількох моментах гостям, які в першу чергу намагалися зберегти переможний результат, відверто пощастило.

На останніх секундах Вербич вміло підставився під Паста, який збив легіонера киян. Однак постраждали пробив з 11-метрової позначки в поперечину.

Втім мінімальну перемогу кияни все ж вберегли.

Кияни завершили календарний рік на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату України. Відставання від «Шахтаря» становить 14 очок.