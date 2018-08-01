Федерація футболу розраховувала, що збірна України (U-19) вийде у фінал Євро-2018



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Фото ФФУ

Через це футболісти на чотири дні затрималися у Фінляндії, але деякі поїхали раніше

Федерація футболу України розраховувала, що збірна U-19 вийде у фінал чемпіонату Європи.

Саме тому федерація забронювала для команди квитки до Києва на 30 липня, повідомляє sportarena.com.

Коли ж підопічні Олександра Петракова 26 липня програли у півфіналі Португалії (0:5), в організації вирішили нічого не змінювати.

Так що гравці та тренери перебували у Фінляндії зайвих чотири дні у відпустці.

Джерело пише, що раніше в Україну повернулися тільки Георгій Цитаішвілі та Денис Попов з «Динамо» – вони полетіли додому за свій рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-17 залишилася без путівки на чемпіонат Європи через участь у вирішальній грі дискваліфікованого гравця.

У підсумку було вирішено звільнити трьох співробітників ФФУ.

Нагадаємо, збірна України (U-19) з футболу стала бронзовим призером чемпіонату Європи, програвши у півфіналі.

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