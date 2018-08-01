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    Федерація футболу розраховувала, що збірна України (U-19) вийде у фінал Євро-2018

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    Фото ФФУ - Федерація футболу розраховувала, що збірна України (U-19) вийде у фінал Євро-2018
    Фото ФФУ

    Через це футболісти на чотири дні затрималися у Фінляндії, але деякі поїхали раніше

    Федерація футболу України розраховувала, що збірна U-19 вийде у фінал чемпіонату Європи.

    Саме тому федерація забронювала для команди квитки до Києва на 30 липня, повідомляє sportarena.com.

    Коли ж підопічні Олександра Петракова 26 липня програли у півфіналі Португалії (0:5), в організації вирішили нічого не змінювати.

    Так що гравці та тренери перебували у Фінляндії зайвих чотири дні у відпустці.

    Джерело пише, що раніше в Україну повернулися тільки Георгій Цитаішвілі та Денис Попов з «Динамо» – вони полетіли додому за свій рахунок.

    Нагадаємо, раніше збірна України U-17 залишилася без путівки на чемпіонат Європи через участь у вирішальній грі дискваліфікованого гравця.

    У підсумку було вирішено звільнити трьох співробітників ФФУ.

    Нагадаємо, збірна України (U-19) з футболу стала бронзовим призером чемпіонату Європи, програвши у півфіналі.

    Читайте також: «Бронзова» збірна України (U-19) на чемпіонаті Європи-2018: найцікавіші цифри та факти.

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