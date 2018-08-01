«Бронзова» збірна України (U-19) на чемпіонаті Європи-2018: найцікавіші цифри та факти



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Фото Павла Кубанова

Олександр Петраков став першим тренером, який двічі вивів збірну України на чемпіонат світу U-20

Після завершення юнацького Євро-2018 у Фінляндії, де збірна України (U-19) дійшла до півфіналу, прес-служба Федерації футболу зробила добірку найцікавіших фактів, які стосуються виступу команди на турнірі.

Збірна України U-19 учетверте у своїй історії увійшла до числа призерів чемпіонату Європи. Вперше це зробила команда Анатолія Крощенка (2000 рік – срібло). Потім – команда Павла Яковенка (2004-й – півфінал і бронза). А за нею був тріумф команди Юрія Калитвинцева (2009-й – золото) на полях Донецька та Маріуполя.

Учетверте збірна України поїде і на чемпіонат світу U-20. У 2019 році його прийматиме Польща. На трьох попередніх наша команда стабільно доходила до 1/8 фіналу, де зазнавала поразок. У 2001 році – від Парагваю, у 2005-му – від Нігерії, у 2015-му – від Сенегалу.

Олександр Петраков став першим тренером, який двічі вивів збірну України U-19 на чемпіонат Європи (перед цим – у 2014 році). Крім цього, він став першим тренером, який двічі вивів збірну України на чемпіонат світу U-20.

У циклі Євро-2018 збірна України U-19 показала найкращий результат за всі роки виступів у цій віковій категорії – сім перемог у 10-ти матчах, враховуючи кваліфікацію. Попередній рекорд – п’ять переможних матчів. Так було у циклах Євро-2004 (тренер Павло Яковенко), Євро-2008 (Олександр Лисенко) та Євро-2014 (Олександр Петраков).

Під час Євро-2018 кількість виграних збірною України U-19 матчів у фінальній частині чемпіонату Європи зросла до дев’яти. Дві перемоги здобула команда Анатолія Крощенка (2000), одну – Павла Яковенка (2004), по три – Юрія Калитвинцева (2009) та Олександра Петракова (одна – 2014, дві – 2018).

На першому етапі відбору Євро-2018 збірна України U-19 виграла три матчі 4-10 жовтня 2017 року: в Албанії – 1:0, Норвегії – 2:1, Чорногорії – 4:0.

Під час еліт-раунду відбору (21-27 березня 2018 року) спочатку була нічия (Швеція, 0:0), після чого Україна двічі перемогла – Сербію (2:1) і Румунію (2:1).

У фінальному турнірі підопічні Олександра Петракова виграли груповий турнір (Франція, 2:1, Англія, 1:1, Туреччина, 1:0), а у півфіналі були розбиті майбутнім чемпіоном з Португалії – 0:5. Це була єдина поразка українців за 10 матчів циклу.

Всього під час циклу Євро-2018 у збірній України U-19 було задіяно 25 футболістів. З них 22 хоча б раз виходили на поле, ще троє залишалися у запасі: воротарі Андрій Кожухар («Чорноморець») і Дмитро Різник («Ворскла»), захисник Олег Веремієнко («Карпати»).

Усі 10 матчів без замін відіграли четверо. Це – воротар Владислав Кучерук («Динамо»), захисники Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (обидва – «Шахтар») і Віталій Миколенко («Динамо»). Із замінами, але теж 10 матчів провели ще двоє: півзахисник Сергій Булеца («Динамо») та форвард Владислав Супряга («Дніпро-1»).

По дев’ять матчів провели півзахисники Кирило Дришлюк («Зірка») й Олексій Хахльов (іспанський «Алавес»), вінгер Андрій Ременюк («Карпати»). Сім півзахисник Олександр Бєляєв («Дніпро-1»), Шість на рахунку півзахисника Олексія Кащука («Шахтар»), який через травму не зіграв у фінальному турнірі.

Ще 11 футболістів зіграли половину або менше матчів: п’ять – захисник Олександр Сафронов («Дніпро-1») і форвард Андрій Кулаков («Шахтар»), чотири – захисники Денис Попов («Динамо») й Ігор Снурніцин («Олімпік»), вінгер Георгій Цитаішвілі («Динамо»), три – захисники Олександр Авраменко, Тимофій Сухар (обидва – «Зоря»), Юхим Конопля («Шахтар»), півзахисник Микола Мусолітін («Чорноморець») та форвард Юрій Козиренко («Динамо»), один – півзахисник Максим Чех («Шахтар»).

Четверо зі складу команди представляли покоління 2000 року народження: Кащук, Снурніцин, Супряга та Цитаішвілі. Вони можуть зіграти і на наступному Євро U-19 – у 2019 році під керівництвом Сергія Попова. Цей цикл розпочнеться цієї осені.

Найкращими бомбардирами «бронзової» збірної Олександра Петракова стали Булеца та Супряга, які забили по три м’ячі. Булеца – по разу Чорногорії, Франції та Туреччині, Супряга – Албанії, Норвегії й Англії. Двома голами відзначилися Кащук (дубль Чорногорії) та Сафронов (Сербії та Румунії). По одному результативному удару зробили Бондар (Румунії), Корнієнко (Чорногорії), Миколенко (Сербії) та Цитаішвілі (Франції).

Під час циклу Євро-2018 у збірній України U-19 відбулася лише одна результативна заміна. Джокером став Кащук – у матчі з Чорногорією. Причому після виходу на заміну він забив двічі.

Підопічні Олександра Петракова обійшлися без вилучень. Але 14 футболістів заробляли попередження: три – Дришлюк, по два – Бєляєв, Кащук, Корнієнко, Сафронов та Хахльов, по одному – Авраменко, Бондар, Булеца, Козиренко, Миколенко, Попов, Снурніцин і Супряга.

Збірна України U-19 у циклі Євро-2018 двічі пробивала пенальті. У матчі з Албанією 4 жовтня 2017 року Хахльов не зумів переграти воротаря, а 10 жовтня Корнієнко реалізував спробу.

В активі команди Олександра Петракова три вольові перемоги (над Норвегією 2:1, Сербією 2:1, Румунією 2:1) та одна вольова нічия (з Англією 1:1). Жодного разу збірна України U-19 не втрачала перемогу, коли забивала першою.

За матеріалами сайту ФФУ