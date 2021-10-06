Федерер заробив $600 млн, відмовившись від великого контракту

Тенісист став власником акцій компанії, вартість яких дуже сильно виросла

20-разовий переможець турнірів «Великого шлема» Роджер Федерер заробив $600 млн, відмовившись від контракту з Nike на $10 млн на рік. Про це повідомляє журналіст Джо Помпліано у своєму «твіттері».

Федерер відмовився від контракту з Nike у 2018 році. Замість цього швейцарський тенісист підписав угоди з двома менш відомими брендами, які запропонували йому більші суми. Крім того, після укладення контракту з Федерером ринкова вартість однієї з компаній, частиною акцій якої володіє Роджер, зросла настільки, що заробіток спортсмена, за підрахунками журналіста, можна оцінити в $600 млн.

«Не так уже й погано для 40-річного тенісиста», – підсумував журналіст.

Останню перемогу на турнірах «Великого шлема» Федерер здобув 2018 року. Тоді він став найсильнішим на Відкритому чемпіонаті Австралії.