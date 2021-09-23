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    Словенська тенісистка потрапила до «Книги рекордів Гіннеса»

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    Катаріна Среботнік здобула перемоги в міксті, парі й одиночному розряді - Словенська тенісистка потрапила до «Книги рекордів Гіннеса»
    Катаріна Среботнік здобула перемоги в міксті, парі й одиночному розряді
    Фото з відкритих джерел

    Катаріна Среботнік стала першою, кому вдалося здобути титули в усіх трьох дисциплінах

    Тенісистка зі Словенії, колишня перша ракетка світу в парному розряді Катаріна Среботнік увішла до «Книги рекордів Гіннеса». Гравчиня стала першою в історії – серед жінок і чоловіків – кому вдалося здобути титули на дебютних турнірах туру в кар'єрі в усіх трьох дисциплінах.

    Це досягнення їй підкорилося ще 23 роки тому, проте офіційним сертифікатом її нагородили лише у 2021-му на її домашньому турнірі в Порторожі.

    Среботнік почала грати у WTA-турі у 1998 році і відтоді перемогла в кожному дебюті на змаганнях: у одиночній, парній і змішаній сітці.

    Усе почалося з перемоги в парному розряді на турнірі в хорватському місті Макарська. Тоді тенісистка в парі з іншою словенкою Тіною Кріжан здолали у фіналі австрійку Карін Кшвендт і росіянку Євгєнію Куліковскую, повідомляє «Суспільне».

    Перший одиночний титул Катаріна виграла у 1999 році в португальському Ешторілі, коли обіграла у фіналі угорку Ріту Куті-Кіш.

    Того ж року їй підкорилися змагання й у міксті. З першої ж спроби Среботнік стала чемпіонкою Великого шлему – Ролан Ґаррос – у цій дисципліні. Партнером Катаріни був південноафриканець Піт Норвал, а опонентами у фіналі – латвійка й ексукраїнка Лариса Савченко-Нейланд та американець Рік Ліч.

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    Теги: теніс Рейтинг WTA
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    Словенська тенісистка потрапила до «Книги рекордів Гіннеса»