Словенська тенісистка потрапила до «Книги рекордів Гіннеса»

Катаріна Среботнік стала першою, кому вдалося здобути титули в усіх трьох дисциплінах

Тенісистка зі Словенії, колишня перша ракетка світу в парному розряді Катаріна Среботнік увішла до «Книги рекордів Гіннеса». Гравчиня стала першою в історії – серед жінок і чоловіків – кому вдалося здобути титули на дебютних турнірах туру в кар'єрі в усіх трьох дисциплінах.

Це досягнення їй підкорилося ще 23 роки тому, проте офіційним сертифікатом її нагородили лише у 2021-му на її домашньому турнірі в Порторожі.

Среботнік почала грати у WTA-турі у 1998 році і відтоді перемогла в кожному дебюті на змаганнях: у одиночній, парній і змішаній сітці.

Усе почалося з перемоги в парному розряді на турнірі в хорватському місті Макарська. Тоді тенісистка в парі з іншою словенкою Тіною Кріжан здолали у фіналі австрійку Карін Кшвендт і росіянку Євгєнію Куліковскую, повідомляє «Суспільне».

Перший одиночний титул Катаріна виграла у 1999 році в португальському Ешторілі, коли обіграла у фіналі угорку Ріту Куті-Кіш.

Того ж року їй підкорилися змагання й у міксті. З першої ж спроби Среботнік стала чемпіонкою Великого шлему – Ролан Ґаррос – у цій дисципліні. Партнером Катаріни був південноафриканець Піт Норвал, а опонентами у фіналі – латвійка й ексукраїнка Лариса Савченко-Нейланд та американець Рік Ліч.