Світоліна в Парижі дефілює в сукні українського дизайнера (фото)

Перша ракетка України стежить за подіями у футболі

Тенісистка Еліна Світоліна за нагоди відвідує футбольні матчі. Раніше вона була помічена на іграх за участю «Манчестер Сіті», де виступає українець Олександр Зінченко, а тепер відвідала зустріч «Парі Сен-Жермен» – «Ліон» (2:1). Подивитися було на що: у стартовому складі парижан вийшло найдорожче тріо нападників в історії футболу Неймар – Мбаппе – Мессі.

Сама ж Еліна була зіркою серед почесних гостей. Її сукня не могла не вразити. Як виявилося, вона від кутюр, але шила його не французька майстриня, а українська. Світоліна не даремно є прихильницею бренду Poustovit.

Матч чемпіонату Франції українка відвідала разом з чоловіком Гаелєм Монфісом, батько якого раніше також грав у футбол.

Пара побралася напередодні Олімпіади в Токіо, де Еліна здобула історичну бронзову медаль.