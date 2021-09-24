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    Світоліна в Парижі дефілює в сукні українського дизайнера (фото)

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    Еліна Світоліна віддає перевагу українському бренду - Світоліна в Парижі дефілює в сукні українського дизайнера (фото)
    Еліна Світоліна віддає перевагу українському бренду
    Фото з відкритих джерел

    Перша ракетка України стежить за подіями у футболі

    Тенісистка Еліна Світоліна за нагоди відвідує футбольні матчі. Раніше вона була помічена на іграх за участю «Манчестер Сіті», де виступає українець Олександр Зінченко, а тепер відвідала зустріч «Парі Сен-Жермен» – «Ліон» (2:1). Подивитися було на що: у стартовому складі парижан вийшло найдорожче тріо нападників в історії футболу Неймар – Мбаппе – Мессі.

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    Сама ж Еліна була зіркою серед почесних гостей. Її сукня не могла не вразити. Як виявилося, вона від кутюр, але шила його не французька майстриня, а українська. Світоліна не даремно є прихильницею бренду Poustovit.

    Матч чемпіонату Франції українка відвідала разом з чоловіком Гаелєм Монфісом, батько якого раніше також грав у футбол.

    Пара побралася напередодні Олімпіади в Токіо, де Еліна здобула історичну бронзову медаль.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна в Парижі дефілює в сукні українського дизайнера (фото)