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    УЄФА провів презентацію логотипу Євро-2024 з українським Кримом

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    Для всього світу Крим є територією України - УЄФА провів презентацію логотипу Євро-2024 з українським Кримом
    Для всього світу Крим є територією України
    Фото: УЄФА

    Наступний чемпіонат континенту відбудеться в Німеччині

    Європейський союз футбольних асоціацій провів презентацію бренду чемпіонату Європи 2024 року, який пройде в Німеччині. На карті континенту анексований Крим позначений як територія України.

    У логотипі поєднуються шість кольорів, загальних для всіх 55 прапорів європейських країн, а також обриси берлінського «Олімпіаштадіону», де пройде фінальний матч.

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    Чемпіонат Європи 2024 року відбудеться з 14 червня по 14 липня і стане 17-м в історії. У груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.

    Жеребкування відбірного турніру відбудеться в грудні 2022 року, а жеребкування фінального етапу – в грудні 2023 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    УЄФА провів презентацію логотипу Євро-2024 з українським Кримом