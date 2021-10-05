Для всього світу Крим є територією України

Наступний чемпіонат континенту відбудеться в Німеччині

Європейський союз футбольних асоціацій провів презентацію бренду чемпіонату Європи 2024 року, який пройде в Німеччині. На карті континенту анексований Крим позначений як територія України.

У логотипі поєднуються шість кольорів, загальних для всіх 55 прапорів європейських країн, а також обриси берлінського «Олімпіаштадіону», де пройде фінальний матч.

Чемпіонат Європи 2024 року відбудеться з 14 червня по 14 липня і стане 17-м в історії. У груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.

Жеребкування відбірного турніру відбудеться в грудні 2022 року, а жеребкування фінального етапу – в грудні 2023 року.