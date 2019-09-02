  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ФІФА назвала тріо претендентів на звання Гравця року

    • Розсилка
    Вірджіл ван Дайк - нове обличчя у колі претендентів на нагороду - ФІФА назвала тріо претендентів на звання Гравця року
    Вірджіл ван Дайк - нове обличчя у колі претендентів на нагороду
    Eurosport

    До звичного дуету додався нідерландський оборонець

    Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду, форвард «Барселони» Ліонель Мессі і оборонець «Ліверпуля» Вірджіл ван Дайк увійшли в список претендентів на звання кращого гравця року за версією Міжнародної федерації футболу. Про це повідомила прес-служба організації. Церемонія вручення нагород ФІФА відбудеться 23 вересня в Мілані.

    Звання «Гравець року ФІФА» - щорічна нагорода, яка вручається з 1991 року. З 2010 по 2015 рік найкращому футболістові року вручалася нагорода «Золотий м'яч ФІФА», створена в результаті об'єднання нагород «Гравець року ФІФА» і «Золотий м'яч (France Football)». У 2016 році ФІФА і французьке видання припинили співпрацю, і нагороди за 2016 рік знову почали вручатися окремо.

     Читайте також: «Шахтар» переміг 4:0 у Києві (відео)
    ФІФА Ліонель Мессі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ