ФІФА назвала тріо претендентів на звання Гравця року



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Вірджіл ван Дайк - нове обличчя у колі претендентів на нагороду Eurosport

До звичного дуету додався нідерландський оборонець

Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду, форвард «Барселони» Ліонель Мессі і оборонець «Ліверпуля» Вірджіл ван Дайк увійшли в список претендентів на звання кращого гравця року за версією Міжнародної федерації футболу. Про це повідомила прес-служба організації. Церемонія вручення нагород ФІФА відбудеться 23 вересня в Мілані.

Звання «Гравець року ФІФА» - щорічна нагорода, яка вручається з 1991 року. З 2010 по 2015 рік найкращому футболістові року вручалася нагорода «Золотий м'яч ФІФА», створена в результаті об'єднання нагород «Гравець року ФІФА» і «Золотий м'яч (France Football)». У 2016 році ФІФА і французьке видання припинили співпрацю, і нагороди за 2016 рік знову почали вручатися окремо.