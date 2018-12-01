ФІФА розслідує сексуальні домагання до футболісток збірної Афганістану
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Фото взяте з сайту segodnya.ua
Під підозрою чиновники федерації футболу країни
ФІФА проводить розслідування у зв'язку з повідомленнями про домагання до футболісток збірної Афганістану з боку чиновників федерації футболу країни.
Про це повідомляє Gurdian.
Під підозру, серед інших, потрапив і голова організації Кермуудін Карим.
Повідомляється, що сексуальні домагання мали місце у штаб-квартирі афганської федерації і на тренувальному зборі команди у Йорданії у лютому 2018 року.
Про інциденти повідомила екс-голова департаменту жіночого футболу Халіда Попал, яка була змушена покинути країну.
За її словами, жертви розповідали їй про випадки фізичного насильства, погрози смертю і випадки зґвалтування.
Джерело: segodnya.ua