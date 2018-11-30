Жіноча збірна України з регбі-7 завершила престижний турнір у Дубаї на 14-му місці
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Жіноча збірна України з регбі-7
Фото: ФРУ
Українки здобули лише одну перемогу у п'яти зустрічах
Жіноча збірна України з регбі-7 посіла 14-те місце на Dubai Rugby Sevens 2018 в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації регбі України.
В 1/4 фіналу Challenge Trophy (за 9-16 місця) українки програли команді Франції (5:19).
Далі, у півфіналі (за 13-16 місця), регбістки української збірної зустрілися з німкенями.
І цього разу підопічні В’ячеслава Козьменка нарешті здобули першу перемогу на турнірі, вигравши з рахунком 26:12.
У фінальному для себе матчі (за 13-те місце) «синьо-жовті» не змогли здолати опір представниць Уельсу.
«Синьо-жовті» програли валлійкам з рахунком 14:19.
Нагадаємо, жіноча збірна України з регбі-7 невдало стартувала на турнірі в Еміратах.