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    Жіноча збірна України з регбі-7 завершила престижний турнір у Дубаї на 14-му місці

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    Жіноча збірна України з регбі-7 - Жіноча збірна України з регбі-7 завершила престижний турнір у Дубаї на 14-му місці
    Жіноча збірна України з регбі-7
    Фото: ФРУ

    Українки здобули лише одну перемогу у п'яти зустрічах

    Жіноча збірна України з регбі-7 посіла 14-те місце на Dubai Rugby Sevens 2018 в Об'єднаних Арабських Еміратах.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації регбі України.

    В 1/4 фіналу Challenge Trophy (за 9-16 місця) українки програли команді Франції (5:19).

    Далі, у півфіналі (за 13-16 місця), регбістки української збірної зустрілися з німкенями.

    І цього разу підопічні В’ячеслава Козьменка нарешті здобули першу перемогу на турнірі, вигравши з рахунком 26:12.

    У фінальному для себе матчі (за 13-те місце) «синьо-жовті» не змогли здолати опір представниць Уельсу.

    «Синьо-жовті» програли валлійкам з рахунком 14:19.

    Нагадаємо, жіноча збірна України з регбі-7 невдало стартувала на турнірі в Еміратах.

    Збірна України регбі
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