Жіноча збірна України з регбі-7 завершила престижний турнір у Дубаї на 14-му місці



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Жіноча збірна України з регбі-7 Фото: ФРУ

Українки здобули лише одну перемогу у п'яти зустрічах

Жіноча збірна України з регбі-7 посіла 14-те місце на Dubai Rugby Sevens 2018 в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації регбі України.

В 1/4 фіналу Challenge Trophy (за 9-16 місця) українки програли команді Франції (5:19).

Далі, у півфіналі (за 13-16 місця), регбістки української збірної зустрілися з німкенями.

І цього разу підопічні В’ячеслава Козьменка нарешті здобули першу перемогу на турнірі, вигравши з рахунком 26:12.

У фінальному для себе матчі (за 13-те місце) «синьо-жовті» не змогли здолати опір представниць Уельсу.

«Синьо-жовті» програли валлійкам з рахунком 14:19.

Нагадаємо, жіноча збірна України з регбі-7 невдало стартувала на турнірі в Еміратах.