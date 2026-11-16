Фігурист Вадим Колесник підняв прапор України після перемоги на Гранпрі США

Попри виступи за США, Вадим Колесник не забуває про свою батьківщину

Харків'янин Вадим Колесник, який переїхав до США у 2017 році, разом зі своєю партнеркою Емілією Зінгас став переможцем домашнього етапу Гранпрі з фігурного катання в Еверетті. Про це повідомляє «Главком».

Історичний тріумф Колесника та Зінгас

Вадим Колеснік та Емілія Зінгас були одним з відкриттів минулого сезону. Американський тандем тріумфально виступив на Олімпійських іграх, ставши п'ятим на головному спортивному форумі, а зовсім згодом отримав першу в кар'єрі медаль Чемпіонату світу – бронзу. Саме тому вони були головними фаворитами на перемогу в Гранпрі США.

У ритм-танці вони показали високий рівень прокату, зібравши максимальні четверті на твізлах (одночасних обертаннях), патерн-танці (щороку в фігурному катанні у танцях на льоду є обов'язкова вимога до наявного у програмі тематичного елемента) та підтримці. Завдяки цьому вони набрали 82,52 бала і захопили лідерство.

У довільному танці Колесник і Зінгас виступили не менш яскраво. Вони зібрали максимальні рівні на усіх підтримках, а на тих елементах, де втратили рівні, все одно демонстрували вражаюче виконання. Завдяки цьому вони виграли і довільний танець, а разом з ним – і весь турнір, здобувши перше в кар'єрі золото Гранпрі.

Варто відзначити, що виступали у цьому виді програми і українці. Ірина Підгайна та Артем Коваль, які проводять дебютний сезон у дорослій категорії, стали дев'ятими, покращивши свої оцінки порівняно з першим виступом на етапі в Канаді. Приємним став і факт, що третє місце на турнірі посіла чеська пара брата і сестри Мразкових, які висловлювалися на підтримку України.

Фігурне катання. Гранпрі в США. Танці на льоду

Вадим Колесник/Емілія Зінгас (США) 201,88 бала Жофрі Бріссо/Євгенія Лопарьова (Франція) 195,28 бала Даніель Мразек/Катержина Мразкова (Чехія) 190,88 бала

9. Артем Коваль/Ірина Підгайна (Україна) 159,31 бала

Святкування перемоги

Після свого тріумфу Вадим Колесник та Емілія Зінгас не забули про Україну. Вадим взяв прапор України, а Емілія привіталася з вболівальниками, які дали цей прапор.

Нагадаємо, що Ілля Малінін з «дитячим каскадом» переміг на Гранпрі США з фігурного катання.