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Фігурист Вадим Колесник підняв прапор України після перемоги на Гранпрі США

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Фігурист Вадим Колесник підняв прапор України після перемоги на Гранпрі США
Вадим Колесник та Емілія Зінгас вперше в кар'єрі перемогли на етапі Гранпрі
фото: скриншот з нагородження/Данка тримає в курсі

Попри виступи за США, Вадим Колесник не забуває про свою батьківщину

Харків'янин Вадим Колесник, який переїхав до США у 2017 році, разом зі своєю партнеркою Емілією Зінгас став переможцем домашнього етапу Гранпрі з фігурного катання в Еверетті. Про це повідомляє «Главком».

Історичний тріумф Колесника та Зінгас

Вадим Колеснік та Емілія Зінгас були одним з відкриттів минулого сезону. Американський тандем тріумфально виступив на Олімпійських іграх, ставши п'ятим на головному спортивному форумі, а зовсім згодом отримав першу в кар'єрі медаль Чемпіонату світу – бронзу. Саме тому вони були головними фаворитами на перемогу в Гранпрі США. 

У ритм-танці вони показали високий рівень прокату, зібравши максимальні четверті на твізлах (одночасних обертаннях), патерн-танці (щороку в фігурному катанні у танцях на льоду є обов'язкова вимога до наявного у програмі тематичного елемента) та підтримці. Завдяки цьому вони набрали 82,52 бала і захопили лідерство.

У довільному танці Колесник і Зінгас виступили не менш яскраво. Вони зібрали максимальні рівні на усіх підтримках, а на тих елементах, де втратили рівні, все одно демонстрували вражаюче виконання. Завдяки цьому вони виграли і довільний танець, а разом з ним – і весь турнір, здобувши перше в кар'єрі золото Гранпрі. 

Варто відзначити, що виступали у цьому виді програми і українці. Ірина Підгайна та Артем Коваль, які проводять дебютний сезон у дорослій категорії, стали дев'ятими, покращивши свої оцінки порівняно з першим виступом на етапі в Канаді. Приємним став і факт, що третє місце на турнірі посіла чеська пара брата і сестри Мразкових, які висловлювалися на підтримку України. 

Фігурне катання. Гранпрі в США. Танці на льоду

  1. Вадим Колесник/Емілія Зінгас (США) 201,88 бала
  2. Жофрі Бріссо/Євгенія Лопарьова (Франція) 195,28 бала
  3. Даніель Мразек/Катержина Мразкова (Чехія) 190,88 бала

     9. Артем Коваль/Ірина Підгайна (Україна) 159,31 бала

Святкування перемоги

Після свого тріумфу Вадим Колесник та Емілія Зінгас не забули про Україну. Вадим взяв прапор України, а Емілія привіталася з вболівальниками, які дали цей прапор. 

Нагадаємо, що Ілля Малінін з «дитячим каскадом» переміг на Гранпрі США з фігурного катання

Теги: прапор України фігурне катання

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