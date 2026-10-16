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Стало відомо, які революційні зміни можуть очікувати на фігурне катання

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стало відомо, які революційні зміни можуть очікувати на фігурне катання
Фігуристи можуть отримати право на оскарження оцінок

Леена Лааксонен: Дехто пропонував, щоб фігурист мав можливість оскаржити рішення суддів

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) обговорює запровадження можливості оскаржити оцінки за підсумками прокатів у фігурному катанні. Про це розповіла голова технічного комітету ISU з одиночного та парного фігурного катання Леена Лааксонен, інформує «Главком».

«Ця тема піднімалася під час наших внутрішніх обговорень, і дехто пропонував, щоб фігурист мав можливість оскаржити рішення суддів.

Нам потрібно ретельніше це обговорити, ширше зібрати думки і зрозуміти, як це можна було б реалізувати. Очевидно, що в такому разі мають бути чіткі правила, як це робити та як впроваджувати. Але, безумовно, це ідея, над якою нам, звичайно, теж варто подумати», – заявила Лааксонен.

Нагадаємо, старший тренер збірної Росії з лижних гонок Юрій Бородавко заявив, що надіслав заявку на отримання нейтрального статусу від Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS).

На початку вересня 2026 року FIS допустила росіян до участі у змаганнях під своєю егідою у сезоні 2026/27 у нейтральному статусі.

«Я подавав заявку на нейтральний статус, але поки що жодних відповідей немає. Чекаємо. Чи стало більше шансів на набуття нейтрального статусу цього року? FIS значно спростили теоретично набуття нейтрального статусу, тому, цілком імовірно, шансів більше. Хотілося б отримати цього року цей статус», – сказав Бородавко.

Варто зазначити, що Юрій Бородавко у 2022 незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.

Теги: фігурне катання спорт

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