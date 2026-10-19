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Ракетний удар по Києву: пошкоджено тренувальну арену збірної України з фігурного катання

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Ракетний удар по Києву: пошкоджено тренувальну арену збірної України з фігурного катання
Вибухова хвиля серйозно пошкодила будівлю льодової арени «Шалетт»
фото: Національна поліція України

Льодова арена «Шалетт» є однією з небагатьох вітчизняних ковзанок, придатних до повноцінних тренувань спортсменів

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч 19 жовтня пошкоджено льодову арену «Шалетт» у Дніпровському районі столиці. Про це повідомили у Skate Ukraine, інформує «Главком».

Масштаби руйнувань

Увечері 18 жовтня та вночі російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Унаслідок ворожого обстрілу та падіння уламків у столиці зазнали руйнувань об’єкти спортивної інфраструктури.

Під удар, зокрема, потрапила льодова арена «Шалетт», що на вулиці Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі. Окрім того, пошкоджень зазнала і Fifty Ice Arena, розташована в торгово-розважальному центрі Cosmo Multimall. Вибухова хвиля та уламки понівечили фасади будівель, а також вибили численні вікна й вітражі, завдавши значної шкоди приміщенням, де тренувалися українські спортсмени.

Місце підготовки українських фігуристів

На льодовій арені «Шалетт» тренуються фігуристи збірної України. Ця арена має особливе значення для розвитку фігурного катання в столиці, адже у 2011-2012 роках сюди після знесення катка «Крижинка» сюди переїхала провідна дитячо-юнацька спортивна школа, де готували майбутніх спортсменів. Серед фігуристів, які тренувалися на цій арені, – Іван Шмуратко, Анастасія Архипова, Іван Хобта та Віолетта Сєрова.

Тренерка Ольга Куровська відреагувала на пошкодження спортивного об’єкта. За її словами, арена була місцем, де спортсмени щодня тренувалися, працювали та присвячували своє життя фігурному катанню. «Залишилися лише біль, гнів і ненависть», – написала Куровська. Для Куровської та її підопічних ця ковзанка є базовою: саме тут проходять тренування найперспективнішого юніора України Єгора Курцева, який цього сезону став володарем двох медалей етапів юніорського Гранпрі і був близьким до виходу до фіналу серії. 

Нагадаємо, що український фігурист, учасник Олімпійських ігор 2026 року Кирило Марсак поділився в Instagram трагічною звісткою про знищення свого рідного будинку в Херсоні внаслідок чергової російської атаки дронами.

Теги: обстріл фігурне катання спорт

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