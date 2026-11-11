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У Росії були скасовані змагання з фігурного катання через атаку дронів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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У Росії були скасовані змагання з фігурного катання через атаку дронів
Заплановані на омській G-Drive Арені прокати були відмінені

На сьогодні в Омську були заплановані ритм-танці у юніорів та коротка програма у юнаків на Гран-прі Росії

В Омську (РФ) було скасовано старт юніорського етапу Гран-прі Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації фігурного катання на ковзанах Росії (ФФККР).

Заплановані на середу, 11 листопада, прокати на G-Drive Арені були скасовані у зв'язку з введенням в області режиму безпілотної небезпеки. 

На сьогодні були заплановані ритм-танці у юніорів та коротка програма у юнаків. 

Нагадаємо, настоятель храму Георгія Побєдоносця у Воронежі 40-річний Олексій Гончаров, відомий у соцмережах як Турбобатюшка, потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Воронезькій області.

Зазначається, що священнослужитель їхав на червоній спортивній Kia Stinger. Його автомобіль зіштовхнувся із Opel, яким керувала 22-річна дівчина. Вона не вижила. 20-річному пасажиру, який перебував у салоні, вдалося самостійно вибратися та викликати швидку допомогу.

Священник Гончаров поєднує церковне служіння із заняттями спортом. Він є майстром спорту з паверліфтингу. Чоловік започаткував спортивний рух «Турбо Русич». Завдяки своєму захопленню він отримав у соцмережах прізвисько Турбобатюшка.

Теги: дрон фігурне катання спорт росія

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