У Росії були скасовані змагання з фігурного катання через атаку дронів

Заплановані на омській G-Drive Арені прокати були відмінені

На сьогодні в Омську були заплановані ритм-танці у юніорів та коротка програма у юнаків на Гран-прі Росії

В Омську (РФ) було скасовано старт юніорського етапу Гран-прі Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації фігурного катання на ковзанах Росії (ФФККР).

Заплановані на середу, 11 листопада, прокати на G-Drive Арені були скасовані у зв'язку з введенням в області режиму безпілотної небезпеки.

На сьогодні були заплановані ритм-танці у юніорів та коротка програма у юнаків.

Нагадаємо, настоятель храму Георгія Побєдоносця у Воронежі 40-річний Олексій Гончаров, відомий у соцмережах як Турбобатюшка, потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Воронезькій області.

Зазначається, що священнослужитель їхав на червоній спортивній Kia Stinger. Його автомобіль зіштовхнувся із Opel, яким керувала 22-річна дівчина. Вона не вижила. 20-річному пасажиру, який перебував у салоні, вдалося самостійно вибратися та викликати швидку допомогу.

Священник Гончаров поєднує церковне служіння із заняттями спортом. Він є майстром спорту з паверліфтингу. Чоловік започаткував спортивний рух «Турбо Русич». Завдяки своєму захопленню він отримав у соцмережах прізвисько Турбобатюшка.