В Івано-Франківську жінка підпалила прапор України: її затримали

Очевидці одразу викликали поліцію, а фігурантка раніше потрапляла в поле зору правоохоронців

Слідчі відкрили провадження за публічну наругу над державними символами щодо 47-річної мешканки обласного центру: інцидент стався 27 жовтня близько 15:20 у центрі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Правоохоронці прибули на місце за викликом очевидців, виявили жінку та встановили її особу. Щоб з'ясувати обставини, затриману доставили до Івано-Франківського районного управління поліції.

Як з'ясувалося, раніше фігурантка не була судима, проте вже потрапляла в поле зору поліції через майнові правопорушення. Мотиви її вчинку правоохоронці наразі не називають.

фото: Національна поліція

Що відомо про розслідування

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України. Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Процесуальне керівництво розслідуванням здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.

Стаття 208 Кримінального процесуального кодексу дозволяє уповноваженій службовій особі затримати підозрювану без ухвали слідчого судді, зокрема якщо її застали під час вчинення злочину або одразу після нього. Досудове розслідування триває.

Стаття 338 Кримінального кодексу України. Передбачає відповідальність за публічну наругу над Державним Прапором, Державним Гербом або Державним Гімном України. Окремою частиною статті охоплено й публічну наругу над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави.

Які символи вважають державними

Згідно зі ст. 20 Конституції України, державними символами є Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн. Державний Прапор – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього та жовтого кольорів. Порядок використання символів визначає закон, який ухвалюють не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.

Нагадаємо, раніше на Черкащині суд визнав винним у публічній нарузі над Державним прапором студента, який після сварки з дівчиною зняв прапор з адмінбудівлі, підпалив його запальничкою та кинув на землю. До слова, у тій самій публікації йшлося про 18-річну мешканку Вінниччини: напідпитку вона зняла з адмінбудівлі Державний прапор і написала на ньому непристойності. Крім того, раніше «Главком» писав про випадки наруги над українським прапором в інших регіонах. Зокрема, на Хмельниччині правоохоронці розслідували справу щодо жінки, яка спалила синьо-жовтий стяг.