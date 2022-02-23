Захисник юнацької збірної України прийняв російське громадянство

У футбольних колах з'явився ще один «кормілец»

Захисник юнацької збірної України U-19 Марк Мампассі прийняв російське громадянство. Футболіст перейшов у московський «Локомотив» із «Шахтаря» у січні цього року за 4 млн євро і днями оформив російське громадянство. Цю інформацію підтвердили у російському клубі.

Раніше повідомлялося, що «Локомотив» розглядає варіант натуралізації гравця за спрощеним сценарієм, який Росія надає жителям окупованих їй же українських територій, щоб футболіст не вважався легіонером у Російській Прем'єр-Лізі.

Мампассі – вихованець «Шахтаря», народився у Донецьку. Його батько – конголезець, мати – українка. Також футболіст виступав за «Маріуполь» на правах оренди.

Наразі можна констатувати, що перспективному хлопцю закрито дорогу до збірних України. Останніми роками тренери УАФ не викликають у команди гравців, які виступають за російські клуби.

В активі гравця 12 матчів та 2 забиті м'ячі за збірну України U-17 та 3 матчі за збірну України U-19.

Нагадаємо про ще один резонансний випадок, коли українські футболісти переходили до російських футбольних клубів. Так, у спортивних колах закріпився іронічний вираз «треба годувати сім'ю»: це сталося після того, як український форвард Євген Селезньов (уродженець Макіївки) у 2016 році, коли ще тривали жорстокі бої на Донбасі, перейшов у краснодарську «Кубань» і пояснив свій вибір тим, що «потрібно годувати сім'ю». За і це він досі піддається нещадній критиці. У зв'язку з цим, до гравця у футбольних колах впевнено прикріпилося прізвисько «кормілец».

Зазначимо, що нещодавно міністр спорту Польщі заявив, що польські спортсмени не повинні їхати до Росії.