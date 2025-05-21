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Фінал Ліги Європи: фанати «Манчестер Юнайтед» та «Тоттенхема» влаштували масову бійку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Фінал Ліги Європи: фанати «Манчестер Юнайтед» та «Тоттенхема» влаштували масову бійку
Фанати кидали пляшки, урни і столи один в одного

У бійку втрутилася поліція, якій вдалося відновити порядок

Фанати англійських футбольних клубів «Манчестер Юнайтед» та «Тоттенхем» влаштували масову бійку в іспанському місті Більбао перед фіналом Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Diario Vasco.

Зазначається, що сутичка розпочалася з криків і образ. Фанати кидали пляшки, урни і столи один в одного.

Повідомляється, що в бійку втрутилася поліція, якій вдалося відновити порядок. Кілька осіб отримали медичну допомогу.

«Тоттенгем» та «Манчестер Юнайтед» у середу, 21 травня, зіграють у фіналі Ліги Європи. 

Фінал Ліги Європи пройде на стадіоні «Сан-Мамес». Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Де дивитися гру «Тоттенгем» – «Манчестер Юнайтед»

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі «Megogo Футбол 1» , який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт, Megopack XL, Максимальна + благодійність.

Нагадаємо, визначилися фіналісти Ліги Європи та Ліги Конференцій.

У Лізі конференцій до фіналу пробилися англійський «Челсі» та іспанський «Бетіс».

У півфіналах турніру також брали участь шведський «Юргорден» і «Фіорентина» з Італії. «Челсі» впевнено пройшов шведську команду, здобувши дві перемоги – 4:1 у першому матчі та мінімальну звитягу 1:0 у матчі-відповіді.

«Бетіс» у важкому протистоянні з «Фіорентиною» втратив перевагу, здобуту в першому матчі (2:1), адже в Італії «Фіалкам» вдалося виграти в основний час з тим самим рахунком. У додатковий час долю матчу вирішив гол Абде Еззальзулі, який приніс іспанському клубу перемогу – 2:2 після овертайму, і «Бетіс» вийшов у фінал.

1/2 фіналу Ліги конференцій

«Челсі» – «Юргорден» – 1:0 (перший матч – 4:1)

«Фіорентина» – «Бетіс» – 2:2 (дод. час; перший матч – 1:2)

Фінальний матч Ліги конференцій відбудеться 28 травня у польському Вроцлаві.

У другому за престижністю європейському турнірі – Лізі Європи – також визначилися фіналісти. Ними стали «Манчестер Юнайтед» і «Тоттенгем».

Після впевнених перемог у перших матчах – «МЮ» розгромив «Атлетік» 3:0, а «Тоттенгем» переміг «Буде-Глімт» 3:1 – англійські клуби без проблем підтвердили свою перевагу у матчах-відповідях.

«Атлетік» відкрив рахунок у матчі на «Олд Траффорд», однак «Юнайтед» швидко відповів і загалом переміг 4:1. У сумі «червоні дияволи» пройшли далі – 7:1. Це буде третій фінал Ліги Європи в історії клубу.

«Тоттенгем» на виїзді впевнено переграв «Буде-Глімт» – 2:0. Домінік Соланке та Педро Порро відзначилися голами в другому таймі. Загальний рахунок протистояння – 5:1 на користь лондонців.

1/2 фіналу Ліги Європи

«Буде-Глімт» – «Тоттенгем» – 0:2 (перший матч – 1:3)

«Манчестер Юнайтед» – «Атлетік» – 4:1 (перший матч – 3:0)

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: фанати НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи

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