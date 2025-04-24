Клуб Зінченка повторив антирекорд чемпіонату Англії з футболу
«Каноніри» повторили антирекорд АПЛ останніх 17 років за втраченими перемогами в одному розіграші чемпіонату
«Арсенал» втратив перемогу в матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги у грі з «Крістал Пелас», пропустивши наприкінці зустрічі. Вирішальний м'яч на 83-й хвилині забив французький форвард Жан-Філіп Матета – рахунок став 2:2.
Таким чином, «каноніри» повторили антирекорд АПЛ останніх 17 років за втраченими перемогами в одному розіграші чемпіонату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Opta Sport.
«Арсенал» українця Олександра Зінченка у сезоні 2024/2025 дев'ять разів втрачав перемогу, ведучи в рахунку. З жодною іншою командою таке не відбувалося більше семи разів у цьому сезоні. Зазначимо, також дев'ять разів упускав перемогу під час зустрічі «Тоттенхем» у сезоні-2007/2008.
Підопічні Мікеля Артети набрали 67 очок після 34 ігор і знаходяться на другому рядку у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.
«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)
«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.
Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.
Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.
«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)
«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.
1/2 фіналу Ліги чемпіонів
- «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
- «Інтер» Мілан – «Барселона»
Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.
Коментарі — 0