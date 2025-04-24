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Клуб Зінченка повторив антирекорд чемпіонату Англії з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Клуб Зінченка повторив антирекорд чемпіонату Англії з футболу
«Каноніри» повторили антирекорд АПЛ останніх 17 років за втраченими перемогами в одному розіграші чемпіонату

«Каноніри» повторили антирекорд АПЛ останніх 17 років за втраченими перемогами в одному розіграші чемпіонату

«Арсенал» втратив перемогу в матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги у грі з «Крістал Пелас», пропустивши наприкінці зустрічі. Вирішальний м'яч на 83-й хвилині забив французький форвард Жан-Філіп Матета – рахунок став 2:2.

Таким чином, «каноніри» повторили антирекорд АПЛ останніх 17 років за втраченими перемогами в одному розіграші чемпіонату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Opta Sport.

«Арсенал» українця Олександра Зінченка у сезоні 2024/2025 дев'ять разів втрачав перемогу, ведучи в рахунку. З жодною іншою командою таке не відбувалося більше семи разів у цьому сезоні. Зазначимо, також дев'ять разів упускав перемогу під час зустрічі «Тоттенхем» у сезоні-2007/2008.

Підопічні Мікеля Артети набрали 67 очок після 34 ігор і знаходяться на другому рядку у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Олександр Зінченко НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Арсенал (Лондон)

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