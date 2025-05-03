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Обірвалася рекордна безпрограшна виїзна серія в історії топ-5 європейських футбольних ліг

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Обірвалася рекордна безпрограшна виїзна серія в історії топ-5 європейських футбольних ліг
«Страсбур» перервав серію «ПСЖ» із 39 виїзних матчів без поразок у Лізі 1

«ПСЖ» провів 39 виїзних матчів без поразок у Лізі 1

«Страсбур» перервав серію «ПСЖ» із 39 виїзних матчів без поразок у Лізі 1 (30 перемог та 9 нічиїх). Про це повідомляє «Главком» з посиланням Opta.

Сьогодні, 3 травня, у чемпіонаті Франції відбувся матч 32-го туру «Страсбур» – «ПСЖ» . Зустріч завершилася перемогою господарів – 2:1.

«Страсбур» перервав серію парижан із 39 виїзних матчів без поразок у Лізі 1.

Це була найдовша безпрограшна серія в історії топ-5 європейських чемпіонатів з футболу (Німеччина, Італія, Франція, Англія, Іспанія).

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен

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