Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Забарний увійшов до символічної збірної 33 туру Чемпіонату Англії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Забарний увійшов до символічної збірної 33 туру Чемпіонату Англії
У цьому сезоні 22-річний Забарний провів 34 матчі за клуб в усіх турнірах
фото: УАФ

Забарний відіграв весь матч проти «Крістал Пелес» та отримав оцінку 7,57

Центральний захисник «Борнмута» та збірної України з футболу Ілля Забарний потрапив у символічну збірну 33 туру Чемпіонату Англії за версією статистичного порталу Whoscored. Про це повідомляє «Главком».

Забарний відіграв весь матч проти «Крістал Пелес» та отримав оцінку 7,57.

У цьому сезоні 22-річний Ілля провів 34 матчі за клуб в усіх турнірах.

Нагадаємо, минулого вікенду у складах своїх клубів на поле виходили восьмеро з 11 легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

У суботу, 19 квітня в межах 33-го туру англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 76-й хвилині) на своєму стадіоні обіграв «Брайтон» – 4:2. «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) у Ліверпулі поступився «Манчестер Сіті» – 0:2, а «Борнмут» Іллі Забарного (повний матч) зіграв унічию на виїзді з «Крістал Пелас» – 0:0.

У заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка (повний матч) удома переміг «Лос-Анджелес Гелаксі» – 1:0.

У 33-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика (вийшов на заміну на 70-й хвилині) перемогла на рідному «Стадіо Олімпіко» «Верону» – 1:0.

«Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) не мала проблем у виїзному матчі проти «Гімарайнша» — 3:0 у межах 30-го туру португальської Прімейри.

У святкову неділю, 20 квітня в АПЛ «Арсенал» Олександра Зінченка (повний матч, гольова передача) розгромив на виїзді «Іпсвіч» – 4:0.

Зрештою, у понеділок, 21 квітня у 32-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (повний матч) поступилася вдома «Бетісу» – 1:3.

Нагадаємо, матчі італійської Серії А, які мали відбутися 21 квітня, перенесені через смерть Папи Римського Франциска, який помер у своїй резиденції у Ватикані.

На понеділок були призначені зустрічі «Торіно» – «Удінезе», «Кальярі» – «Фіорентина», «Дженоа» – «Лаціо» та «Парма» – «Ювентус».

Теги: Ілля Забарний НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мудрик зіграв 73 матчі за «Челсі»
Допінговий скандал: Мудрик пройшов перевірку на детекторі брехні
Сьогодні, 15:24
Сьогодні між собою зіграють клуби українців Андрія Луніна («Реал») та Олександра Зінченка («Арсенал»)
«Реал» – «Арсенал», «Інтер» – «Баварія»: де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
16 квiтня, 10:24
Бенхаккер разом із «Аяксом» ставав дворазовим чемпіоном Нідерландів
Пішов з життя легендарний екстренер «Реала» та збірної Нідерландів з футболу
10 квiтня, 21:24
Чоловіча збірна України посідає 9-те місце у рейтингу ФІФА
ФІФА оновила рейтинги збірних із футзалу: яке місце посідає Україна
6 квiтня, 12:59
33-річна українка Світлана Грушко працюватиме на поєдинках Євро-2025
Українська арбітриня працюватиме на поєдинках фінальної частини жіночого Євро-2025
4 квiтня, 18:16
Поворознюк заявив, що не розуміє жіночого футболу
Жіноча збірна України засудила слова Поворознюка про футбол та «красивих дівчат»
3 квiтня, 14:07
Питання до роботи фахівця виникли ще під час невдалого для Бразилії Кубка Америки, що пройшов минулого літа
Збірна Бразилії з футболу лишилася без головного тренера, – ЗМІ
28 березня, 19:03
У складі юнацької команди «фармацевтів» на рахунку Степанова у нинішній кампанії 23 поєдинки (17 голів, три асисти)
Нападник «Байєра» відмовився їхати в збірну України: деталі скандалу
28 березня, 18:37
Блаттера та Платіні звинувачували у шахрайстві
Звинувачення екскерівників світового футболу Платіні і Блаттера у корупції: суд ухвалив рішення
25 березня, 13:41

Новини

Кубок України: Усик дав прогноз на гру «Полісся» – «Шахтар»
Кубок України: Усик дав прогноз на гру «Полісся» – «Шахтар»
Забарний увійшов до символічної збірної 33 туру Чемпіонату Англії
Забарний увійшов до символічної збірної 33 туру Чемпіонату Англії
Прокляття «Авелліно». Як смерть Папи Римського пов'язана з італійським футбольним клубом
Прокляття «Авелліно». Як смерть Папи Римського пов'язана з італійським футбольним клубом
Допінговий скандал: Мудрик пройшов перевірку на детекторі брехні
Допінговий скандал: Мудрик пройшов перевірку на детекторі брехні
«Детройт» перервав рекордну безвиграшну серію у плей-оф НБА
«Детройт» перервав рекордну безвиграшну серію у плей-оф НБА
Норвезький клуб подарував ягня найкращому гравцю матчу
Норвезький клуб подарував ягня найкращому гравцю матчу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 квітня 2025
70K
«Біс попутав». 66-річна солістка «Лісапетного батальйону» пожалкувала про ботокс
44K
Кум Ірини Білик розкрив деталі її тяжкої хвороби
33K
Німецький дипломат спрогнозував, як зміниться допомога Україні при новому канцлері
22K
Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Вчора, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua