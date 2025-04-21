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Матчі чемпіонату Польщі з футболу почнуться з хвилини мовчання на честь Папи Римського

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Матчі чемпіонату Польщі з футболу почнуться з хвилини мовчання на честь Папи Римського
Папа Римський помер у понеділок на 89-му році життя.

21 квітня мають відбутися чотири поєдинки польського чемпіонату

Матчі 29-го туру чемпіонату Польщі з футболу, які пройдуть у понеділок та вівторок, розпочнуться з хвилини мовчання на честь Папи Римського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу турніру.

«У зв'язку зі смертю Папи Франциска матчам 29-го туру, що залишилися, передуватиме хвилина мовчання», – йдеться в повідомленні.

21 квітня мають відбутися чотири поєдинки польського чемпіонату: «Пуща» – «Радомяк», «Ягеллонія» – «Заглембе», «Легія» – «Лехія» і «Лех» – «Краковія». У вівторок, 22 квітня, пройде матч «Сталь» – «Гурнік».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

У січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

Лікарі розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої. У приватних розмовах понтифік навіть висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Франциск різко скоротив своє робоче навантаження, оскільки дотримувався розпоряджень лікарів про двомісячне одужання та респіраторну терапію для покращення функції легенів.

Після 38-денного перебування в лікарні Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану 23 березня. Він пропустив урочисті служби Страсної п’ятниці та Великої суботи перед Великоднем. Однак святкування Великодня у Ватикані розпочалось без головування Папи Франциска.

Згодом понтифік з'явився перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра. Він благословив присутніх з балкона собору Святого Петра. Архієпископ Дієго Равеллі зачитав великоднє послання папи «Місту і світу».

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.

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Теги: Папа Римский НОВИНИ ФУТБОЛУ хвилина мовчання

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