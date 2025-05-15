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Суд відкрив справу проти зірки «Реала» – підозрюється у поширенні інтимного відео з неповнолітньою

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Суд відкрив справу проти зірки «Реала» – підозрюється у поширенні інтимного відео з неповнолітньою
Раулю Асенсіо були пред'явлені звинувачення у записі та розповсюдженні секс-відео
фото: APO CABALLERO

Раулю Асенсіо загрожує до 5 років ув'язнення

Суд відкрив кримінальну справу проти зірки «Реала» Рауля Асенсіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

У 2023 році стало відомо, що Рауль Асенсіо та ще троє гравців молодіжного складу «Реала» були затримані за підозрою у поширенні ролика інтимного характеру за участю неповнолітньої дівчини.

Асенсіо та ще три гравці молодіжного складу «Реала» мали сексуальні зв'язки з двома дівчатами (одна з них була неповнолітньою). Сам контакт був добровільним, але футболісти без дозволу зняли його на відео та пізніше розповсюджували в інтернеті.

Наразі їм загрожує до 5 років ув'язнення. 4 гравцям були пред'явлені звинувачення у записі та розповсюдженні секс-відео.

Пресслужба Верховного суду юстиції Канарських островів опублікувала постанову судді про завершення розслідування та офіційне порушення кримінальної справи стосовно чотирьох підозрюваних.

Суддя вбачає ознаки таких злочинів: порушення недоторканності приватного життя, розповсюдження та надсилання відеозаписів третім особам без попередження чи згоди потерпілих сторін та залучення неповнолітніх до створення порнографічних матеріалів та зберігання дитячої порнографії.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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