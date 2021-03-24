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    Французький футболіст знепритомнів прямо на тренуванні

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    Мусса Дембеле перехворів на коронавірус - Французький футболіст знепритомнів прямо на тренуванні
    Мусса Дембеле перехворів на коронавірус
    фото з відкритих джерел

    Мусса Дембеле перехворів на коронавірус і відчуває нестачу сил

    Кандидат у збірну Франції нападник мадридського «Атлетіко» Мусса Дембеле налякав партнерів по команді під час тренування. Коли футболісти проводили тренування, 24-річний гравець відхилився назад і впав на траву. Партнери навіть не одразу зрозуміли, що йому стало зле.

    Дембеле своєчасно надали медичну допомогу, зараз його здоров'ю нічого не загрожує. Він навіть самостійно доїхав додому за кермом авто.

    Мусса Дембеле увійшов до списку нечисленних футболістів «матрацників», які перехворіли коронавирусною інфекцією.

    Дембеле перейшов в «Атлетіко» з Ліона на правах оренди за 1,5 млн євро з правом подальшого викупу за 33,5 млн євро.

    Сьогодні збірні Франції та України проведуть першу гру відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року.

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      Теги: Франція ФК Атлетіко (Мадрид) Мусса Дембеле
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