Де дивитися матч відбору чемпіонату світу Україна – Франція

24 березня розпочинається груповий турнір у європейській зоні

Матчем з чемпіонами світу розпочинає збірна України відбірну кампанію чемпіонату світу 2022 року. Гра пройде на «Стад Де Франс» у Парижі й розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Тренери суперників провели передігрові прес-конференції. Андрій Шевченко стурбований не зовсім стійким станом лідерів «Динамо» й «Шахтаря», які на минулому тижні вилетіли з Ліги Європи. Наставник французів Дідьє Дешам, в свою чергу, закрив команду на базі й не випускає футболістів за її межі, бо в готелі, де мала розташовуватися команда, у кількох співробітників виявили коронавірус.

Раніше України й Франція зустрічалися 10 разів. На рахунку нашої команди одна перемога. Ще дві зустрічі завершилися внічию. Різниця м’ячів – 6:21 на користь чемпіонів світу. Один з цих голів на рахунку нинішнього керманича Андрія Шевченка.

Останнє побачення між цими командами відбулося в жовтні минулого року й мало товариський характер. Тоді, також на «Стад де Франс», українська збірна поступилася – 1:7.

У прямому ефірі поєдинок Франція – Україна покажуть телеканали «Україна» і «Футбол 1».