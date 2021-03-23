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    Де дивитися матч відбору чемпіонату світу Україна – Франція

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    У жовтні Україна зазнала найболючішої поразки в історії - Де дивитися матч відбору чемпіонату світу Україна – Франція
    У жовтні Україна зазнала найболючішої поразки в історії
    фото з відкритих джерел

    24 березня розпочинається груповий турнір у європейській зоні

    Матчем з чемпіонами світу розпочинає збірна України відбірну кампанію чемпіонату світу 2022 року. Гра пройде на «Стад Де Франс» у Парижі й розпочнеться о 21:45 за київським часом.

    Тренери суперників провели передігрові прес-конференції. Андрій Шевченко стурбований не зовсім стійким станом лідерів «Динамо» й «Шахтаря», які на минулому тижні вилетіли з Ліги Європи. Наставник французів Дідьє Дешам, в свою чергу, закрив команду на базі й не випускає футболістів за її межі, бо в готелі, де мала розташовуватися команда, у кількох співробітників виявили коронавірус.

    Раніше України й Франція зустрічалися 10 разів. На рахунку нашої команди одна перемога. Ще дві зустрічі завершилися внічию. Різниця м’ячів – 6:21 на користь чемпіонів світу. Один з цих голів на рахунку нинішнього керманича Андрія Шевченка.

    Останнє побачення між цими командами відбулося в жовтні минулого року й мало товариський характер. Тоді, також на «Стад де Франс», українська збірна поступилася – 1:7.

    У прямому ефірі поєдинок Франція – Україна покажуть телеканали «Україна» і «Футбол 1».

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      Теги: Франція Україна Дідьє Дешам
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