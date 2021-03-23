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    Зінченко згадав поразку 1:7 від Франції й сказав, якою буде гра в Парижі

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    Олександр Зінченко є найуспішнішим українським футболістом - Зінченко згадав поразку 1:7 від Франції й сказав, якою буде гра в Парижі
    Олександр Зінченко є найуспішнішим українським футболістом
    фото з відкритих джерел

    Півзахисник збірної України закликає якомога швидше згадати ігрові зв’язки

    Гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко за виграними титулами є найуспішнішим футболістом національної збірної. За відсотності Ярмоленка, котрий навряд чи зіграє 24 березня проти Франції у відборі чемпіонату світу 2022 року, він має повести за собою команду.

    «Всі скучили один за одним. Нам потрібно швидко згадати всі зв'язки, які були у відборі на чемпіонат Європи. Нам потрібно якомога краще до нього підготуватися. Часу на розкачку немає, навіть немає часу толком підготуватися до найближчих ігор, – сказав Зінченко.

    – Ніякого мандражу немає, всі ми розуміємо з якої збірною гратимемо – це чемпіони світу. Ми не потребуємо додаткової мотивації. Рахунок в товариському матчі восени не зовсім відбивав ту гру, перші 15-20 хвилин другого тайму – ми грали навіть краще, ніж збірна Франція. Добре, що це сталося тоді в товариському матчі. Зараз буде зовсім інша картина».

    У березні збірна України проведе три матчі відбору ЧС-2022 – проти Франції на виїзді (24 березня) і в Києві прийме Фінляндію (28 березня) і Казахстан (31 березня).

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    Теги: Збірна України Олександр Зінченко
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