«Челсі» розбив «Атлетіко» й вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
За нового тренера лондонська команда не програла жодного разу
Якісь магічні властивості має Томас Тухель. Прийнявши лондонський «Челсі», його команда жодного разу не програла. «Сині» повернулися до лідируючого квартету в чемпіонаті Англії й без особливих проблем пройшли «Атлетіко» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Спочатку переграли лідера чемпіонату Іспанії в гостях (0:1), а у матчі відповіді за рівної гри реалізували дві контратаки.
«Матрацники» завершували гру в меншості. В кінці зустрічі нерви здали у чорногорця Стефана Савіча, котрого вилучили з поля за неспортивну поведінку. До завершення зустрічі ще залишалось 10 хвилин і гості ще мали теоретичні шанси забити два голи й пройти далі. Проте через цю витівку вони були позбавлені останнього шансу. Більше того, чисельною більшістю «Челсі» зумів скористатися. Вже у доданий арбітром час крапку в матчі поставив Емерсон, котрий тільки встиг увійти в гру, а результативний удар завдав першим дотиком у зустрічі.
Перший гол «Челсі» провів ще до перерви. Швидка атака господарів була розіграна наче по нотах з виведенням на порожні ворота колишньої зірки «Аяксу» Зієша. Марокканець пробив точнісінько в кут воріт. Підсумок – 2:0.
Жеребкування чвертьфіналів розпочнеться 19 березня о 13:00 за київським часом.
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