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    Футболіст з Волині відмовився від українського громадянства заради польського

    Тарас Романчук на початку березня отримає нові офіційні локументи
    Півзахисник «Ягеллонії» Тарас Романчук отримав польське громадянство. Українець повідомив в інтерв'ю офіційному сайту клубу про зміну громадянства. За словами Романчука, хоча він дуже чекав цього, щиро здивувався, коли дізнався, що тепер є громадянином Польщі. «Був дуже здивований, коли дізнався про отримання громадянства. З
    • Сьогодні, 18:54
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    Тарас Романчук (зліва). Фото ФК &laquo;Ягеллонія&raquo;
    Тарас Романчук (зліва). Фото ФК «Ягеллонія»

    Тарас Романчук на початку березня отримає нові офіційні локументи

    Півзахисник «Ягеллонії» Тарас Романчук отримав польське громадянство.

    Українець повідомив в інтерв'ю офіційному сайту клубу про зміну громадянства.

    За словами Романчука, хоча він дуже чекав цього, щиро здивувався, коли дізнався, що тепер є громадянином Польщі.

    «Був дуже здивований, коли дізнався про отримання громадянства. З одного боку, очікував повідомлення з цього приводу, але з іншого боку, коли отримав його, то перебував у шоці», - сказав він.

    «Дуже радий, що час і зусилля, витрачені мною, а також клубом для підготовки документів, виявилися витрачені не даремно», - цитує слова Романчука офіційний сайт клубу.

    Офіційне вручення документів півзахисникові відбудеться 2 березня.

    26-річний Тарас Романчук народився у Ковелі, але всю свою професійну кар'єру проводить у Польщі.

    У складі «Ягеллонії» він проводить четвертий сезон і є гравцем основного складу.

    У нинішньому сезоні півзахисник зіграв у 25-ти поєдинках у всіх турнірах за польську команду та забив п’ять м'ячів.

    Нагадаємо, що колишній футболіст збірної України поїхав на заробітки до Росії.

    Джерело: sportarena.com

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