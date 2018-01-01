Футболіст з Волині відмовився від українського громадянства заради польського

Тарас Романчук на початку березня отримає нові офіційні локументи

Півзахисник «Ягеллонії» Тарас Романчук отримав польське громадянство. Українець повідомив в інтерв'ю офіційному сайту клубу про зміну громадянства. За словами Романчука, хоча він дуже чекав цього, щиро здивувався, коли дізнався, що тепер є громадянином Польщі. «Був дуже здивований, коли дізнався про отримання громадянства. З



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Тарас Романчук (зліва). Фото ФК «Ягеллонія»

Тарас Романчук на початку березня отримає нові офіційні локументи

Півзахисник «Ягеллонії» Тарас Романчук отримав польське громадянство.

Українець повідомив в інтерв'ю офіційному сайту клубу про зміну громадянства.

За словами Романчука, хоча він дуже чекав цього, щиро здивувався, коли дізнався, що тепер є громадянином Польщі.

«Був дуже здивований, коли дізнався про отримання громадянства. З одного боку, очікував повідомлення з цього приводу, але з іншого боку, коли отримав його, то перебував у шоці», - сказав він.

«Дуже радий, що час і зусилля, витрачені мною, а також клубом для підготовки документів, виявилися витрачені не даремно», - цитує слова Романчука офіційний сайт клубу.

Офіційне вручення документів півзахисникові відбудеться 2 березня.

26-річний Тарас Романчук народився у Ковелі, але всю свою професійну кар'єру проводить у Польщі.

У складі «Ягеллонії» він проводить четвертий сезон і є гравцем основного складу.

У нинішньому сезоні півзахисник зіграв у 25-ти поєдинках у всіх турнірах за польську команду та забив п’ять м'ячів.

Нагадаємо, що колишній футболіст збірної України поїхав на заробітки до Росії.

Джерело: sportarena.com