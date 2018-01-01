Футболіст з Волині відмовився від українського громадянства заради польського
- Сьогодні, 18:54
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Розсилка
Тарас Романчук на початку березня отримає нові офіційні локументи
Півзахисник «Ягеллонії» Тарас Романчук отримав польське громадянство.
Українець повідомив в інтерв'ю офіційному сайту клубу про зміну громадянства.
За словами Романчука, хоча він дуже чекав цього, щиро здивувався, коли дізнався, що тепер є громадянином Польщі.
«Був дуже здивований, коли дізнався про отримання громадянства. З одного боку, очікував повідомлення з цього приводу, але з іншого боку, коли отримав його, то перебував у шоці», - сказав він.
«Дуже радий, що час і зусилля, витрачені мною, а також клубом для підготовки документів, виявилися витрачені не даремно», - цитує слова Романчука офіційний сайт клубу.
Офіційне вручення документів півзахисникові відбудеться 2 березня.
26-річний Тарас Романчук народився у Ковелі, але всю свою професійну кар'єру проводить у Польщі.
У складі «Ягеллонії» він проводить четвертий сезон і є гравцем основного складу.
У нинішньому сезоні півзахисник зіграв у 25-ти поєдинках у всіх турнірах за польську команду та забив п’ять м'ячів.
Нагадаємо, що колишній футболіст збірної України поїхав на заробітки до Росії.
Джерело: sportarena.com