Колишній футболіст збірної України поїхав на заробітки до Росії
- Сьогодні, 18:31
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Дмитро Хомченовський став ще одник українським гравцем, який переїхав до країни-агресора
Футбольний клуб «Урал» уклав контракт з 27-річним українським півзахисником Дмитром Хомченовським.
Гравець, який виступав у першій частині нинішнього сезону за польський клуб «Ягеллонія», вже прибув у розташування «Уралу», інформує офіційний сайт російського клубу.
Він уже був внесений у заявку клубу для участі у чемпіонаті Росії.
27-річний Хомченовський народився 16 квітня у Вугледарі, Донецької області. Зріст - 182 см, вага - 74 кг.
У віці 13 років Дмитро був прийнятий в інтернат донецького «Олімпіка».
Влітку 2007 року півзахисник дебютував на професійному рівні за основний склад «Олімпіка». У Донецьку Хомченовський виступав до 2010 року та загалом провів 74 матчі, відзначившись 10 забитими м'ячами.
Дебют півзахисника у Прем'єр-лізі відбувся у 2010 році – у складі «Кривбасу». Через рік Хомченовський перейшов в луганську «Зорю». У клубі з Луганська Хомченовський виступав протягом п'яти років, провів більше ста матчів у чемпіонаті України та відзначився 15 забитими м'ячами.
У складі «Зорі», де Дмитро був основним футболістом, Хомченовський взяв участь і в двох єврокубкових кампаніях, провівши у Лізі Європи в цілому 10 матчів.
У 2013-2014 роках Хомченовський викликався у національну збірну України. У 2015 році Дмитро перейшов у клуб іспанської Сегунди – «Понферрадіна». А у 2016-му уклав контракт з польською «Ягеллонією».
Разом з цим клубом Хомченовський у минулому році виграв срібні медалі чемпіонату Польщі, а також знову взяв участь у поєдинках Ліги Європи.