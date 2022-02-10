Ярославський прокоментував смертельну ДТП за участю його кортежу

Олександр Ярославський, за інформацією ЗМІ, вже в Лондоні

Мільярдер стверджує, що на момент аварії спав у дома, а про пригоду дізнався вранці

Президент харківського «Металіста» мільярдер Олександр Ярославський прокоментував дорожньо-транспорту пригоду, в яку потрапив автомобіль з його кортежу.

На автодорозі «Київ–Харків–Довжанський», нагадаємо, у ніч на 10 лютого машина збила на смерть чоловіка. На місці ДТП, за інформацією ЗМІ, знайшли автомобільні номери з кортежу Олександра Ярославського.

«Я спав удома і вранці лише дізнався про це», – відреагував Ярославський на запитання objectiv.tv про ДТП.

Той факт, що до аварії причетний автомобіль його кортежу, Ярославський не підтвердив, але не спростував.

На запитання, чи належать автомобілям його кортежу номера 0018, повідомив, що «не слідкує за своїми номерами».

Не відповів бізнесмен на запитання про те, чи був на цій трасі його кортеж.

На уточнення щодо того, де був кортеж, поки бізнесмен спав, Ярославський запропонував: «Запитайте кортежу».

Тим часом ЗМІ повідомляють, що Ярославський чартерним рейсом вилетів з Харкова до Лондона.