«Баварія» врятувалася в Австрії, «Ліверпуль» знищив «Інтер» у Лізі чемпіонів УЄФА

Англійські команди не могли зіграти бодай у нічию на «Сан-Сіро» з 2009 року

В Лізі чемпіонів УЄФА відбулися ще два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Мюнхенська «Баварія» гостювала в австрійського «Зальцбурга» і ледве не зазнала першої виїзної поразки в турнірі за останні п’ять років. Господарі через травми вийшли без семи гравців основного складу, але зуміли не лише гідно виглядати – «Зальцбург» вигравав до останньої хвилини матчу. «Баварію» врятував Кінгслі Коман – 1:1.

Більш комфортніше почувалися гості в Італії. Там «Інтер» на «Сан-Сіро» приймав англійський «Ліверпуль» і зазнав поразки – 0:2. Примітно, що команди є найрезультативнішими в національних чемпіонатах, але у цій зустрічі за 75 хвилин гри не завдали по воротах жодного удару.

Успіх «Ліверпулю» в кінцівці матчу принесли влучні удари Роберто Фірміно і Мохамеда Салаха. Перший відзначився після подачі кутового, другий – ударом з-за меж штрафного майданчика – 0:2.

Англійські команди не могли зіграти бодай у нічию на «Сан-Сіро» з 2009 року.

Матчі-відповіді відбудуться 8 березня.

Раніше в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» розгромив «Спортінг» (5:0), а «Парі Сен-Жермен» здолав «Реал» (1:0).