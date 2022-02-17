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    «Баварія» врятувалася в Австрії, «Ліверпуль» знищив «Інтер» у Лізі чемпіонів УЄФА

    &laquo;Ліверпуль&raquo; досяг комфортної переваги в першому маті плей-оф Ліги чемпіонів - «Баварія» врятувалася в Австрії, «Ліверпуль» знищив «Інтер» у Лізі чемпіонів УЄФА

    «Ліверпуль» досяг комфортної переваги в першому маті плей-оф Ліги чемпіонів

    фото: УЄФА

    Англійські команди не могли зіграти бодай у нічию на «Сан-Сіро» з 2009 року

    В Лізі чемпіонів УЄФА відбулися ще два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Мюнхенська «Баварія» гостювала в австрійського «Зальцбурга» і ледве не зазнала першої виїзної поразки в турнірі за останні п’ять років. Господарі через травми вийшли без семи гравців основного складу, але зуміли не лише гідно виглядати – «Зальцбург» вигравав до останньої хвилини матчу. «Баварію» врятував Кінгслі Коман – 1:1.

    Більш комфортніше почувалися гості в Італії. Там «Інтер» на «Сан-Сіро» приймав англійський «Ліверпуль» і зазнав поразки – 0:2. Примітно, що команди є найрезультативнішими в національних чемпіонатах, але у цій зустрічі за 75 хвилин гри не завдали по воротах жодного удару.

    Успіх «Ліверпулю» в кінцівці матчу принесли влучні удари Роберто Фірміно і Мохамеда Салаха. Перший відзначився після подачі кутового, другий – ударом з-за меж штрафного майданчика – 0:2.

    Англійські команди не могли зіграти бодай у нічию на «Сан-Сіро» з 2009 року.

    Матчі-відповіді відбудуться 8 березня.

    Раніше в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» розгромив «Спортінг» (5:0), а «Парі Сен-Жермен» здолав «Реал» (1:0).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Інтер (Мілан) «Ред Булл» (Зальцбурґ) ФК Ліверпуль
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    «Баварія» врятувалася в Австрії, «Ліверпуль» знищив «Інтер» у Лізі чемпіонів УЄФА