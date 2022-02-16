Українська лижниця попалася на допінгу на Олімпіаді

Найкращий результат нашої спортсменки – 70 місце

Лижниця Валентина Камінська, яка в складі збірної України виступала на Олімпіаді в Пекіні, отримала позитивний тест на допінг. Про це повідомляє Міжнародне агентство тестування ІТА.

В організмі спортсменки виявили три заборонених речовини – стимулятори та анаболічний стероїд. Валентина здавала тест 10 лютого.

Лижницю тимчасово усунули від змагань.

В складі збірної України Камінська стала першою, чия проба дала позитивний результат. Загалом на Олімпіаді виявили трьох порушників спортивного режиму. Раніше через виявлений допінг Олімпіаду залишила іранська гірськолижниця Хусейн Савех-Шемшакі. Також на вживанні заборонених препаратів зловили росіянку Камілу Валієву, проте поки триває розслідування їй дозволили взяти участь у змаганнях фігуристок.

Валентина Камінська в спринтерських лижних перегонах посіла 70 місце, в класичній гонці на 10 км фінішувала 79-ю, а в естафеті наша команда до фінішу не дійшла – їх зняли через відставання на одне коло.

Раніше Україна здобула першу медаль Олімпіади в Пекіні.