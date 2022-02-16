Українська лижниця попалася на допінгу на Олімпіаді
Найкращий результат нашої спортсменки – 70 місце
Лижниця Валентина Камінська, яка в складі збірної України виступала на Олімпіаді в Пекіні, отримала позитивний тест на допінг. Про це повідомляє Міжнародне агентство тестування ІТА.
В організмі спортсменки виявили три заборонених речовини – стимулятори та анаболічний стероїд. Валентина здавала тест 10 лютого.
Лижницю тимчасово усунули від змагань.
В складі збірної України Камінська стала першою, чия проба дала позитивний результат. Загалом на Олімпіаді виявили трьох порушників спортивного режиму. Раніше через виявлений допінг Олімпіаду залишила іранська гірськолижниця Хусейн Савех-Шемшакі. Також на вживанні заборонених препаратів зловили росіянку Камілу Валієву, проте поки триває розслідування їй дозволили взяти участь у змаганнях фігуристок.
Валентина Камінська в спринтерських лижних перегонах посіла 70 місце, в класичній гонці на 10 км фінішувала 79-ю, а в естафеті наша команда до фінішу не дійшла – їх зняли через відставання на одне коло.
Раніше Україна здобула першу медаль Олімпіади в Пекіні.
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