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    До Києва приїхали спікери парламентів трьох країн ЄС

    Спікери парламентів України та країн Балтії підписали спільну заяву щодо ЄС і НАТО&nbsp; - До Києва приїхали спікери парламентів трьох країн ЄС
    Спікери парламентів України та країн Балтії підписали спільну заяву щодо ЄС і НАТО 
    фото: Руслана Стефанчука

    Спікери парламентів України, Естонії, Латвії та Литви закликали міжнародну спільноту закрити небо над Україною

    Голови парламентів Естонії, Латвії та Литви прибули сьогодні до Києва, попри загрозу обстрілів та бої в околицях столиці. Першою про це повідомила спікерка Литви Вікторія Чміліте-Нільсен, додавши фото з колегами з Верховної Ради.

    Вікторія Чміліте-Нільсен у своєму виступі наголосила, що Захід не зупинив Росію у 2008 та 2014 році, але зобов'язаний зробити це зараз, і зробленого все ще недостатньо. Вона підкреслила також, що українці борються не лише за свою свободу, але й усієї Європи.

    «Ми повинні продовжувати послідовну допомогу – реальну військову допомогу, політичну, фінансову, гуманітарну та іншу, допомогти Україні з захистом від ударів з повітря. Україні слід якнайшвидше надати статус кандидата на членство у ЄС», – заявила спікерка Сейму.

    Спікерка Сейму Латвії Інара Мурнієце розповіла, що спікери балтійських парламентів та Верховної Ради підписали спільну декларацію з осудом російської агресії та підтримкою прискореного руху України до членства у ЄС.

    Спікери парламентів України, Естонії, Латвії та Литви Руслан Стефанчук, Юрі Ратас, Інара Мурнієце та Вікторія Чміліте-Нільсен закликали міжнародну спільноту негайно закрити небо над Україною. Така вимога міститься у спільній заяві керівників законодавчих органів України та країн Балтії, підписаної в Києві в четвер.

    15 березня до Києва приїхали прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії, а також віцепрем’єр Польщі, що стало першим візитом такого рівня до української столиці з початку повномасштабної війни.

    Додамо, що міністри ЄС дали «зелене світло» на виділення Україні 500 млн євро на зброю.

    Теги: ЄС росія окупанти війна Естонія Латвія Литва Україна окупація парламент Вікторія Чміліте-Нільсен #stoprussia
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    До Києва приїхали спікери парламентів трьох країн ЄС