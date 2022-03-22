Окупанти вбили засновника київського фан-клубу Манчестер Юнайтед

Активний уболівальник Манчестер Юнайтед загинув від куль російських агресорів

Російські терористи розстріляли автомобіль Олександра Кукіна. Чоловік, який виявився уболівальником Манчестер Юнайтед, не вижив, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

Також у авто перебували дружина та дочка Олександра. Наразі вони перебувають у лікарні, де вже були прооперовані. Манчестер Юнайтед розглядає кілька способів, щоб надати допомогу сім'ї свого уболівальника.

Варто зауважити, що Олександр Кукін був активним уболівальником «червоних дияволів». Він стояв біля витоків створення фан-клубу Kyiv Reds, який у цьому році відсвяткує своє 20-ліття.

Нагадаємо, легендарний український тренер Йожеф Сабо відмовився покидати Київ та підтримує ЗСУ.

Телеканал Eurosport-Росія припиняє своє існування – популярна спортивна мережа не хоче працювати з країною-агресором. Про це повідомив коментатор російського підрозділу каналу Володимир Синіцин. «От і все! Наш «Євроспорт» закривається. Останній день мовлення – 15 квітня. Весь склад розпускається. Не думав, що моя кар'єра закінчиться в такий спосіб», – сказав Синіцин.

Збірна Шотландії у партнерстві з Дитячим фондом ООН проведе товариський матч на підтримку України. Шотландська команда зустрінеться зі збірною Польщі 24 березня у Глазго. 10 фунтів стерлінгів з кожного квитка буде пожертвувано для допомоги українським біженцям та дітям.