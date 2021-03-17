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    «Шахтар» через коронавірус ввів обмеження на матч з «Ромою» в Києві

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    Чемпіони України мають невеликі шансі пройти до чвертьфіналу - «Шахтар» через коронавірус ввів обмеження на матч з «Ромою» в Києві
    Чемпіони України мають невеликі шансі пройти до чвертьфіналу
    фото з відкритих джерел

    Погана епідеміологічна ситуація в Києві вимагає певних обмежень

    У «Шахтарі», який 18 березня проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти італійської «Роми», прислухалися до порад Віталія Кличка. Мер столиці гнівався, що цей матч може стати «другим Буковелем» за розповсюдженням коронавірусу. В клубі вирішили не грати з вогнем і обмежити кількість уболівальників на трибунах.

    «Враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації в Києві зокрема та в Україні загалом, «Шахтар» вирішив обмежити кількість квитків на матч 20% місткості стадіону. Здоров’я – першочергова цінність, тому, попри дозвіл прийняти до 22 тисяч уболівальників (30% місткості НСК «Олімпійський»), ми знизили цифру до 20% – це близько 14 тисяч максимум, – розповів клубному сайту комерційний директор клубу Дмитро Кириленко. – Відповідно до протоколу УЄФА й норм Міністерства охорони здоров’я України вболівальники зобов’язані дотримуватися соціальної дистанції (квитки продаються з урахуванням відстані в 1,5 метра між глядачами), протягом усього матчу носити маски, використовувати встановлені на стадіоні санітайзери. Під час входу здійснюватиметься обов’язковий температурний скринінг».

    Перший матч у Римі завершився перемогою господарів – 3:0.

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    Теги: ФК «Шахтар» Ліга Європи ФК Рома
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