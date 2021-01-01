  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мадридський «Реал» скоротив футболістам зарплату на 10%

    • Розсилка
    Тренер мадридців Зінедін Зідан змушений змиритися з нинішніми матеріальними реаліями - Мадридський «Реал» скоротив футболістам зарплату на 10%
    Тренер мадридців Зінедін Зідан змушений змиритися з нинішніми матеріальними реаліями
    Світлина - Juvefc.com

    Це вже друге скорочення видатків у Королівському клубі за останній рік

    Зарплати футболістів мадридського «Реалу» скоротили на 10%. Про це повідомляє Marca.

    Видання зазначає, що такий крок був узгоджений між керівництвом клубу і самими футболістами.

    «Реал» уже вдавався до схожого кроку в першій половині минулого року. Тоді скорочення могли сягнути 20% за умови не відновлення сезону.

    Також «Реал» заявив, що підпише гравців у період зимового трансферного вікна тільки за умови переходу поточних футболістів клубу. Зауважимо, що минуле міжсезоння стало першим за 40 років, під час якого столичний клуб не підписав жодного нового футболіста.

    Раніше повідомлялося, що бюджет «вершкових» цього сезону скоротився майже в півтора рази від спершу запланованого – з 900 млн євро до 618 млн євро.

     Читайте також: Ліга чемпіонів. Знекровлений коронавірусом «Шахтар» виграв у Мадриді в «Реала» (відео)
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ бюджет криза Ліга чемпіонів ФК Реал (Мадрид) Прімера
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies