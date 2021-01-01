Мадридський «Реал» скоротив футболістам зарплату на 10%

Це вже друге скорочення видатків у Королівському клубі за останній рік

Зарплати футболістів мадридського «Реалу» скоротили на 10%. Про це повідомляє Marca.

Видання зазначає, що такий крок був узгоджений між керівництвом клубу і самими футболістами.

«Реал» уже вдавався до схожого кроку в першій половині минулого року. Тоді скорочення могли сягнути 20% за умови не відновлення сезону.

Також «Реал» заявив, що підпише гравців у період зимового трансферного вікна тільки за умови переходу поточних футболістів клубу. Зауважимо, що минуле міжсезоння стало першим за 40 років, під час якого столичний клуб не підписав жодного нового футболіста.

Раніше повідомлялося, що бюджет «вершкових» цього сезону скоротився майже в півтора рази від спершу запланованого – з 900 млн євро до 618 млн євро.