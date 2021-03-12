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    Повернення Федерера на корт завершилося сенсаційною поразкою

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    Роджер Федерер вирішив повернутися до тренувань - Повернення Федерера на корт завершилося сенсаційною поразкою
    Роджер Федерер вирішив повернутися до тренувань
    фото з відкритих джерел

    Колишня перша ракетка світу несподівано програв Басілашвілі

    Невдалим виявилося повернення на корт Роджера Федерера. Річна перерва, очевидно, далася взнаки. На турнірі в Досі швейцарець був посіяний другим, перше коло пропускав і в стартовому матчі не без проблем, але здолав у трьох сетах британця Деніела Еванса. А ось на другу зустріч Роджера не вистачило. У чвертьфіналі турніру він не впорався з 42-ю ракеткою світу Ніколозом Басілашвілі – 3:6, 6:1, 5:7.

    Тенісисти провели на корті майже дві години. Зробили по 12 ейсів, причому Федерер жодного разу не помилився на свої подачі. Басілашвілі, в свою чергу, вдалося відіграти один матч-бол суперника.

    Після гри стало відомо, що 39-річний швейцарський тенісист грав з травмованим коліном. Тому вирішив знятися з турнірів у Дубаї та Маямі і повернутися до тренувань.

    Роджер Федерер – 20-разовий чемпіон турнірів Великого шлема, олімпійський чемпіон, шестиразовий переможець Підсумкового турніру. За перемогами на великих турнірах він є світовим рекордсменом. Нині він посідає шосте місце в світовій табелі про ранги.

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      Теги: Роджер Федерер
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