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    Гол Роналду визнано кращим за підсумками сезону в Лізі чемпіонів

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    Стрибок Роналду після одного із забитих голів&nbsp; - Гол Роналду визнано кращим за підсумками сезону в Лізі чемпіонів
    Стрибок Роналду після одного із забитих голів 
    Twitter Роналду

    Португалець очолив рейтинг кращих голів найпрестижнішого клубного турніру Європи

    УЄФА за підсумками голосування уболівальників назвав п’ятірку найкращих голів Ліги чемпіонів сезону, що минув (2019/2020 років).

    Забитий м'яч португальця Кріштіану Роналду у ворота «Ліона» в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визнаний найкрасивішим за весь розіграш турніру. Тоді бомбардир накрутив суперників на підступах до штрафного майданчику та завдав дальнього пострілу. Голкіпер зреагував на нього, але не зумів відбити м’яч повз воріт.

    У п'ятірку найкращих також увійшли голи півзахисника «Баварії» Сержа Гнабрі, нападника «Барселони» Луїса Суареса, вінгера «Ювентуса» Хуана Куадрадо і форварда «Лейпцига» Марселя Забітцера.

    Примітно, що Роналду у складі «Ювентуса» вилетів з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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    Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

    У крайньому сезоні португалець провів 33 матчі в Серії А – забив 31 гол, в Лізі чемпіонів він відзначився чотирма голами в восьми матчах.

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    Джерело: УЄФА

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Кріштіану Роналду Луїс Суарес ФК Ювентус Марсель Забітцер
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