Гол Роналду визнано кращим за підсумками сезону в Лізі чемпіонів



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Стрибок Роналду після одного із забитих голів Twitter Роналду

Португалець очолив рейтинг кращих голів найпрестижнішого клубного турніру Європи

УЄФА за підсумками голосування уболівальників назвав п’ятірку найкращих голів Ліги чемпіонів сезону, що минув (2019/2020 років).

Забитий м'яч португальця Кріштіану Роналду у ворота «Ліона» в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визнаний найкрасивішим за весь розіграш турніру. Тоді бомбардир накрутив суперників на підступах до штрафного майданчику та завдав дальнього пострілу. Голкіпер зреагував на нього, але не зумів відбити м’яч повз воріт.

У п'ятірку найкращих також увійшли голи півзахисника «Баварії» Сержа Гнабрі, нападника «Барселони» Луїса Суареса, вінгера «Ювентуса» Хуана Куадрадо і форварда «Лейпцига» Марселя Забітцера.

Примітно, що Роналду у складі «Ювентуса» вилетів з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UEFA Champions League (@championsleague) 27 Авг 2020 в 6:45 PDT

У крайньому сезоні португалець провів 33 матчі в Серії А – забив 31 гол, в Лізі чемпіонів він відзначився чотирма голами в восьми матчах.

Джерело: УЄФА