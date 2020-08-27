«Челсі» придбав лідера захисту «Лестера»



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Гравець збірної Англії перейшов з «Лестера», де він починав професійну кар'єру

Лівий захисник «Лестера» та збірної Англії Бен Чілвел поповнив ряди «Челсі».

Контракт з футболістом укладений терміном на п'ять років.

«Я радий стати гравцем «Челсі» в ці захоплюючі для клубу часи, і тренер зіграв величезну роль у моєму рішенні», - сказав Чілвел. - Я думаю, кожен футболіст хотів би виступати за великий клуб в своїй кар'єрі, і я не виняток, але я поспілкувався з Френком (Лемпардом – ред.) перш, ніж прийняв рішення перейти і виступати за «синіх».

За даними ресурсу transfermarkt, перехід «Челсі» обійшовся в 50 млн євро.

Чілвел є одним з найбільш багатообіцяючих крайніх захисників Прем’єр-ліги, він провів більше 120-ти матчів за «Лестер», дебютувавши в 18 років в жовтні 2015 року.

У минулому сезоні на «Кінг Павер Стедіум» оборонець відіграв 33 матчі за команду Брендана Роджерса, забивши три м'ячі, і допоміг «лисицям» посісти п'яте місце в АПЛ.

Варто відзначити, Чілвел представляв збірну Англії з юнацького віку, а потім дебютував в головній команді Гарета Саутгейта в товариській зустрічі проти збірної Швейцарії у вересні 2018 року. Через місяць він вийшов у стартовому складі в Лізі Націй проти Хорватії. На даний момент на його рахунку 11 матчів за збірну.

Джерело: ФК Челсі