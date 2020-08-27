Зінченко взяв участь у презентації альтернативної форми «Манчестер Сіті»



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«Манчестер Сіті» фінішував на другій сходинці Прем'єр-ліги в минулому сезоні Світлина - сайт Манчестер Сіті

«Манчестер Сіті» пошив форму на основі музикальної спадщини

Пресслужба «Манчестер Сіті» презентувала третій комплект форми на сезон-2020/21.

Українець Олександр Зінченко разом із партнерами по команді Рахімом Стерлінгом та Габріелем Жезусом продемонстрували нову форму на собі.

Нова форма має досить оригінальний дизайн. Клуб віддав данину поваги багатій музичній та культурній спадщині міста Манчестер.

«Манчестер має блискучу музичну історію, відомий своїми легендарними артистами і культовими майданчиками, які вплинули на світовий музичний ландшафт і донині продовжують надихати процвітаючу музичну сцену міста», - сказано у зверненні клубу.

Задля підтримки випуску форми, у фотосесії взяли участь Джо Донован і Том Огден з групи Blossoms, які є вболівальниками «містян».

Зауважимо, що крайнього сезону Зінченко взяв участь в 19 матчах Англійської Прем’єр-ліги.

Джерело: ФК Манчестер Сіті