  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мессі закликав Неймара об’єднатися в англійському клубі

    • Розсилка
    Мессі виявив бажання покинути каталонський клуб&nbsp; - Мессі закликав Неймара об’єднатися в англійському клубі
    Мессі виявив бажання покинути каталонський клуб 
    Світлина - korrespondent.net

    Мессі бажає об’єднати зіркову зв’язку нападників в «Манчестер Сіті»

    Форвард «Барселони» Ліонель Мессі і нападник «Парі  Сен-Жермен» Неймар можуть вдвох поповнити склад «Манчестер Сіті», передає ESPN.

    За даними джерела, 33-річний аргентинець запропонував колишньому одноклубнику і форварду паризького колективу разом перейти в англійський клуб за який виступає футболіст збірної України Олександр Зінченко.

    Аргентинець вже зв'язався з ексгравцем «Барселони». Мессі розраховує, що Неймар покине свій нинішній клуб «Парі Сен-Жермен» заради переходу в «Манчестер Сіті».

    Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» готовий запропонувати за Мессі 200 млн євро.

    Примітно, Неймар та Мессі виступали разом у формі «Барселони» в період з 2013 по 2017 роки.

    Крім того додамо, у 44 матчах минулого сезону Мессі забив 31 м'яч і віддав 26 результативних передач. Неймар покинув «Барселону» в 2017 році, перебравшись в «ПСЖ».

    Читайте також: Дівчина Роналду продемонструвала спокусливий заплив в океані.  

    Джерело: ESPN

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко Ліонель Мессі ФК Манчестер Сіті ФК Барселона Неймар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ