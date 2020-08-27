Мессі закликав Неймара об’єднатися в англійському клубі



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Мессі виявив бажання покинути каталонський клуб Світлина - korrespondent.net

Мессі бажає об’єднати зіркову зв’язку нападників в «Манчестер Сіті»

Форвард «Барселони» Ліонель Мессі і нападник «Парі Сен-Жермен» Неймар можуть вдвох поповнити склад «Манчестер Сіті», передає ESPN.

За даними джерела, 33-річний аргентинець запропонував колишньому одноклубнику і форварду паризького колективу разом перейти в англійський клуб за який виступає футболіст збірної України Олександр Зінченко.

Аргентинець вже зв'язався з ексгравцем «Барселони». Мессі розраховує, що Неймар покине свій нинішній клуб «Парі Сен-Жермен» заради переходу в «Манчестер Сіті».

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» готовий запропонувати за Мессі 200 млн євро.

Примітно, Неймар та Мессі виступали разом у формі «Барселони» в період з 2013 по 2017 роки.

Крім того додамо, у 44 матчах минулого сезону Мессі забив 31 м'яч і віддав 26 результативних передач. Неймар покинув «Барселону» в 2017 році, перебравшись в «ПСЖ».

Джерело: ESPN