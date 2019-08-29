Екс-футболіст «Шахтаря» вибив луганську «Зорю» з Ліги Європи (відео)



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«Зоря» не знайшла протидії «Еспанйолу» ФК «Зоря»

Луганці припинили єврокубкову кампанію-2019/2020

Луганська «Зоря» завершила виступи в Лізі Європи сезону-2019/2020.

Підопічні Віктора Скрипника програли іспанському «Еспанйолові» у двоматчевій дуелі плей-оф кваліфікації турніру.

Плей-оф кваліфікації Ліги Європи-2019/2020. Матч-відповідь

«Зоря» (Луганськ, Україна) – «Еспанйол» (Барселона, Іспанія) – 2:2

Перший матч – 1:3

Голи: 0:1 – Факундо Феррейра (34). 1:1 – Леднєв (54). 1:2 – Матіас Варґас (62). 2:2 - Русин (78)

«Зоря»: Микита Шевченко (к) – Тимчик, Абу Ганна, Чеберко, Богдан Михайличенко – Іванисеня – Владислав Кучергін, Леднєв (Владлен Юрченко, 68), Артем Громов (Русин, 58), Хомченовський – Будківський (Владислав Кабаєв, 81). Тренер – Віктор Скрипник

«Еспанйол»: Дієґо Лопес – Хаві Лопес (к), Мармол, Калеро, Дідак Віла – Ґранеро, Марк Рока, Дардер (Віктор Санчес, 66) – Мелендо, Факундо Феррейра (Ву Лей, 73), Матіас Варґас (Кампузано, 77). Тренер – Давід Ґальєґо

Суддя: Р. Петреску (Румунія)

29 серпня. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

Питання про переможця протистояння фактично зняв гол екс-нападника донецького «Шахтаря» Факундо Феррейри. Аргентинець замкнув ударом головою навіс із кутового.

Зрівняли рахунок луганці з допомогою пресингу. Після перехоплення на чужій половині ударом з лінії карного майданчика ворота «Еспанйола» вразив Богдан Леднєв.

Втім, уже через лічені хвилини груба помилка луганських центрбеків допомогла відзначитися Матіасові Варґасу.

Почесну нічию луганцям приніс Назарій Русин, який отримав передачу від Богдана Михайличенка, взяв гру на себе і з гострого кута вразив дальній кут воріт Дієґо Лопеса.

Таким чином, у груповому турнірі Ліги Європи зіграє дві українських команди – київське «Динамо», яке вибуло з Ліги чемпіонів і «Олександрія», яка потрапила в основну стадію напряму.

Жеребкування групового раунду Ліги Європи відбудеться завтра, 30 серпня.