За погану гру футболістів «Наполі» місяць не випускатимуть з бази



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Вчора у матчі Серії А "Наполі" поступилося "Болоньї" 1:2

Анчелотті вирішив покарати команду за серію невдач

Безвиграшна серія італійського «Наполі» триває з 23 жовтня і склала вже 8 матчів поспіль. Тож головний тренер команди Карло Анчелотті вирівшив вдатися до крайньої міри – закрити команду на базі на 4 тижні, про це повідомляє «Gazzetta dello Sport». Чи буде покарання дієвим, покаже найближча гра «Наполі» проти «Удінезе», що відбудеться 7 грудня.

Наразі, після 14 турів Серії А «Наполі» посідає 7 місце у турнірній таблиці. У групі Ліги чемпіонів неаполітанці йдуть на другому місці.

Зазначимо, що під «домашній арешт» футболістів «Наполі» намагаються посадити не вперше - раніше команду закривав на базі президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс, втім гравці на знак протесту після гри роз'їхалися по домівках.