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    За погану гру футболістів «Наполі» місяць не випускатимуть з бази

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    Вчора у матчі&nbsp; Серії А "Наполі" поступилося "Болоньї" 1:2 - За погану гру футболістів «Наполі» місяць не випускатимуть з бази
    Вчора у матчі  Серії А "Наполі" поступилося "Болоньї" 1:2

    Анчелотті вирішив покарати команду за серію невдач

    Безвиграшна серія італійського «Наполі» триває з 23 жовтня і склала вже 8 матчів поспіль.  Тож головний тренер команди Карло Анчелотті вирівшив вдатися до крайньої міри – закрити команду на базі на 4 тижні, про це повідомляє «Gazzetta dello Sport». Чи буде покарання дієвим, покаже найближча гра «Наполі» проти «Удінезе», що відбудеться 7 грудня.

    Наразі, після 14 турів Серії А «Наполі» посідає 7 місце у турнірній таблиці. У групі Ліги чемпіонів неаполітанці йдуть на другому місці.

    Зазначимо, що під «домашній арешт» футболістів «Наполі» намагаються посадити не вперше - раніше команду закривав на базі президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс, втім гравці на знак протесту після гри роз'їхалися по домівках. 

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Наполі Карло Анчелотті
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