Гравці «Галатасарая» побилися під час матчу чемпіонату Туреччини

Бразильцю Маркану загрожує 10-матчева дискваліфікація

Незвичний інцидент стався в першому турі чемпіонату Туреччини. В матчі Гіресунспор» – «Галатасарай» (0:2) полися гравці команди гостей.

На 63-й хвилині бразильський захисник гостей Маркан вступив у перепалку зі своїм одноклубником - турецьким півзахисником Керем Актюркоглу, завдавши йому два удари по обличчю. Арбітр зустрічі скористався VAR і розглянув цей інцидент, показавши бразильцеві пряму червону картку.

Тренер «Галатасарая» Фатіх Терім висловився про інцидент. «Стосвно події, то клуб зробить все так, як вважає за потрібне. Маркан вибачиться перед Актюроглу і рештою команди за свою поведінку», – повідомив Терім на післяматчевій прес-конференції.

Згідно з регламентом чемпіонату Туреччини захиснику «Галатасарая» Маркану загрожує від 5 до 10 матчів дискваліфікації.

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