  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Гравці «Галатасарая» побилися під час матчу чемпіонату Туреччини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Маркан трохи відпочине від футболу - Гравці «Галатасарая» побилися під час матчу чемпіонату Туреччини
    Маркан трохи відпочине від футболу
    Фото з відкритих джерел

    Бразильцю Маркану загрожує 10-матчева дискваліфікація

    Незвичний інцидент стався в першому турі чемпіонату Туреччини. В матчі Гіресунспор» – «Галатасарай» (0:2) полися гравці команди гостей.

    На 63-й хвилині бразильський захисник гостей Маркан вступив у перепалку зі своїм одноклубником - турецьким півзахисником Керем Актюркоглу, завдавши йому два удари по обличчю. Арбітр зустрічі скористався VAR і розглянув цей інцидент, показавши бразильцеві пряму червону картку.

    Тренер «Галатасарая» Фатіх Терім висловився про інцидент. «Стосвно події, то клуб зробить все так, як вважає за потрібне. Маркан вибачиться перед Актюроглу і рештою команди за свою поведінку», – повідомив Терім на післяматчевій прес-конференції.

    Згідно з регламентом чемпіонату Туреччини захиснику «Галатасарая» Маркану загрожує від 5 до 10 матчів дискваліфікації.

    Тим часом помер видатний український легкоатлет, який двічі вигравав Олімпіаду.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гравці «Галатасарая» побилися під час матчу чемпіонату Туреччини