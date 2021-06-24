  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Гравці збірної України дають пресконференцію. Дивитися онлайн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Зубков, ймовірно, зіграє зі Швецією - Гравці збірної України дають пресконференцію. Дивитися онлайн
    Олександр Зубков, ймовірно, зіграє зі Швецією
    Фото: УАФ

    На запитання журналістів дадуть відповідь півзахисник Шапаренко і Зубков

    Олександр Зубков, котрий зазнав травми в першому матчі на Євро проти Нідерландів, сьогодні, 24 червня, прийде на пресконференцію. Разом з Миколою Шапаранеко вони розкажуть, як команда сприйняла вихід до 1/8 фіналу і як проходитиме підготовка до матчу плей-оф.

    В 1/8 фіналу Україна зіграє зі Швецією. Зустріч пройде 29 червня на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго. Початок – о 22:00.

    Всі пари 1/8 фіналу

    Читайте також:

    Вихід України у плей-оф Євро: посли Швеції та Польщі влаштували веселий батл мемами

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гравці збірної України дають пресконференцію. Дивитися онлайн