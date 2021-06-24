Гравці збірної України дають пресконференцію. Дивитися онлайн

На запитання журналістів дадуть відповідь півзахисник Шапаренко і Зубков

Олександр Зубков, котрий зазнав травми в першому матчі на Євро проти Нідерландів, сьогодні, 24 червня, прийде на пресконференцію. Разом з Миколою Шапаранеко вони розкажуть, як команда сприйняла вихід до 1/8 фіналу і як проходитиме підготовка до матчу плей-оф.

В 1/8 фіналу Україна зіграє зі Швецією. Зустріч пройде 29 червня на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго. Початок – о 22:00.

Всі пари 1/8 фіналу

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