Гравці збірної України дають пресконференцію. Дивитися онлайн
Олександр Зубков, ймовірно, зіграє зі Швецією
Фото: УАФ
На запитання журналістів дадуть відповідь півзахисник Шапаренко і Зубков
Олександр Зубков, котрий зазнав травми в першому матчі на Євро проти Нідерландів, сьогодні, 24 червня, прийде на пресконференцію. Разом з Миколою Шапаранеко вони розкажуть, як команда сприйняла вихід до 1/8 фіналу і як проходитиме підготовка до матчу плей-оф.
В 1/8 фіналу Україна зіграє зі Швецією. Зустріч пройде 29 червня на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго. Початок – о 22:00.
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