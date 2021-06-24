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    Роналду став світовим рекордсменом на Євро-2020

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    Роналду став світовим рекордсменом на Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Нападник збірної Португалії встановив низку досягнень на чемпіонаті континенту

    Кріштіану Роналду забив два м’ячі у ворота збірної Франції і вийшов у лідери в гонці бомбардирів на Євро-2020. На його рахунку п’ять результативних ударів. Вони довели рахунок його голів за національну команду до 109-ти.

    Таким чином, капітан португальської команди повторив світовий рекорд за забитими м'ячами за збірну. Стільки ж колишньго іранського форварда Алі Даеї.

    Ці голи також дозволили португальцю випередити колишнього німецького нападника Мірослава Клозе за сумою забитих м'ячів на чемпіонатах світу та Європи. Тепер у Роналду 21 гол на ЧС і ЧЄ, на рахунку Клозе – 19.

    На рахунку португальця і інші рекорди на цьому чемпіонаті Європи. Він – єдиний гравець в історії, який зіграв на п'яти Євро – в 2004, 2008, 2012 2016 і 2021 роках. Роналду належить тепер і титул найкращого бомбардира в історії фінальних стадій чемпіонатів Європи – 14 голів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Роналду став світовим рекордсменом на Євро-2020