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    Нападник збірної України Яремчук відреагував на вихід до 1/8 фіналу Євро-2020

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    Нападник збірної України Яремчук відреагував на вихід до 1/8 фіналу Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Гравець «Гента» сповнений бажання реабілітуватися за поразку від австрійців

    Нападник бельгійського «Гента» і збірної України Роман Яремчук відреагував на вихід національної команди в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. У своєму «інстаграмі» він опублікував фотографію з партнером по збірній Олександром Зінченком і, звернувшись до вболівальників, написав: «Великий шанс реабілітуватися перед вами».

    Збірна України посіла третє місце в групі С. У матчі заключного туру групового етапу підопічні Андрія Шевченка програли Австрії (0:1). Збірна України все ж змогла пройти далі, ставши однією з чотирьох кращих команд серед тих, що посіли треті місця. Українцям допомогла мотивація до перемог збірних з групи E: Іспанія розгромила Словаччину (5:0), а Швеція здолала Польщу (3:2).

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    В 1/8 фіналу Україна зіграє зі Швецією. Зустріч пройде 29 червня на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго. Початок – о 22:00.

    Всі пари 1/8 фіналу

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Нападник збірної України Яремчук відреагував на вихід до 1/8 фіналу Євро-2020