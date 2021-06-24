Нападник збірної України Яремчук відреагував на вихід до 1/8 фіналу Євро-2020

Гравець «Гента» сповнений бажання реабілітуватися за поразку від австрійців

Нападник бельгійського «Гента» і збірної України Роман Яремчук відреагував на вихід національної команди в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. У своєму «інстаграмі» він опублікував фотографію з партнером по збірній Олександром Зінченком і, звернувшись до вболівальників, написав: «Великий шанс реабілітуватися перед вами».

Збірна України посіла третє місце в групі С. У матчі заключного туру групового етапу підопічні Андрія Шевченка програли Австрії (0:1). Збірна України все ж змогла пройти далі, ставши однією з чотирьох кращих команд серед тих, що посіли треті місця. Українцям допомогла мотивація до перемог збірних з групи E: Іспанія розгромила Словаччину (5:0), а Швеція здолала Польщу (3:2).

В 1/8 фіналу Україна зіграє зі Швецією. Зустріч пройде 29 червня на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго. Початок – о 22:00.

Всі пари 1/8 фіналу